La mise à jour iOS 17.0.3 qui règle la surchauffe des iPhone 15 Pro est disponible !

Depuis la commercialisation des iPhone 15, de nombreuses remontées ont eu lieu pour parler d'une surchauffe inhabituelle sur les modèles Pro et Pro Max. Après une accumulation des signalements sur les forums d'entraide et les réseaux sociaux, Apple a rapidement réagi, le géant californien lance ce soir iOS 17.0.3 qui apporte une solution fiable et concrète à ce phénomène de chaleur intense dans les nouveaux iPhone 15 Pro.

Le problème réglé par une mise à jour logicielle

Comme l'avait promis Apple dans une récente déclaration auprès d'un média américain, la mise à jour corrective iOS 17.0.3 pour les iPhone 15 Pro et Pro Max qui surchauffent est disponible. Des représentants d'Apple avaient expliqué qu'iOS 17 était un peu trop gourmand en performance avec la puce A17 Pro, alors qu'il n'y avait aucune raison de solliciter autant la nouvelle puce.



Dans la mise à jour iOS 17.0.3, Apple n'a pas réduit les performances, mais les a remis à leur juste valeur, c'est-à-dire que le nouveau système d'exploitation sollicitera la puce A17 Pro uniquement quand cela est nécessaire et ne sera plus dans l'excès comme c'était le cas depuis la sortie des nouveaux iPhone. Elle a certainement revu la priorité des processeurs à haute efficacité par rapport aux coeurs à haute performance. Résultat, la température élevée reviendra à la normale comme avec les iPhone 14 et les modèles précédents.

Apple accompagne également iOS 17.0.3 de la mise à jour iPadOS 17.0.3 pour les iPad, cette seconde apporte des correctifs pour les utilisateurs iPad afin de perfectionner leur expérience. Plusieurs bugs non divulgués par Apple ne sont plus d'actualité avec cette mise à jour. À noter que les iPad n'avaient pas ce problème de surchauffe depuis l'installation d'iOS 17.



En ce qui concerne les applications tierces qui participaient à la surchauffe, c'est désormais de l'histoire ancienne. Pour rappel, Apple avait mentionné Instagram, Uber et Asphalt 9 de Gameloft. La firme de Cupertino a travaillé avec les développeurs et studios concernés afin que les applications fonctionnent en homogénéités avec iOS 17.

Plusieurs rumeurs avaient expliqué que c'était le titane des iPhone 15 Pro et Pro Max qui causait la surchauffe, cette information est totalement erronée selon Apple. Les ingénieurs d'Apple vérifient toujours (au stade de la conception) que les matériaux utilisés ne provoquent pas des températures anormales lors de l'utilisation. Le titane a minutieusement été observé et étudié sur un grand nombre de prototypes avant le lancement de la production de masse. D'ailleurs, une grande partie des clients n'a rien constaté d'anormal, nous y compris.

Comment mettre à jour mon iPhone et/ou iPad ?

C'est très simple, direction les réglages de votre iPhone puis allez dans "Général", vous trouverez à cet endroit "Mise à jour logiciel", il suffit après d'accepter les conditions générales, de lancer le téléchargement et l'installation. Si vous constatez que le téléchargement est long, cela s'explique par les serveurs d'Apple qui sont très sollicités.