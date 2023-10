Avec iOS 17.0.3, les iPhone 13/14/15 Pro ont une meilleure autonomie

L'iPhone a souvent été décrié pour sa relativement faible autonomie, comparée à certains Android. Mais depuis quelques années, Apple a mis les bouchées doubles et se frottent au haut du panier. Alors que l'iPhone 15 Pro Max était juste derrière le Galaxy S23 Ultra il y a quelques semaines, la mise à jour iOS 17.0.3 qui régule la chaleur dégagée par la puce A17 Pro lui a permis de passer en tête. Mieux, les iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro ont également profité d'un gain substantiel de batterie et tiennent mieux que le smartphone de Samsung.

Un nouveau comparatif sur l'autonomie

Après le comparatif d'autonomie réalisée par Mrwhosetheboss il y a dix jours, mettant en tête l'iPhone 15 Plus, c'est le YouTuber TechDroider qui a tenu à tester les capacités des trois derniers iPhone "Pro" face au téléphone phare de Samsung, le Galaxy S23 Ultra. La différence ici, c'est qu'iOS 17.0.3 a été installé sur les modèles d'Apple et, cela change tout. TechDroider avait effectué un premier comparatif avec iOS 17.0.2, avant de mettre ses iPhone à jour.

Le résultat est sans appel, la nouvelle version d'iOS permet de gagner environ 10 % d'autonomie, soit une heure en moyenne. Si le Galaxy S23 Ultra tient 10h27m avant de s'éteindre, les trois iPhone l'ont tous doublé avec :

iPhone 13 Pro Max : 10h58 au lieu de 10h07

iPhone 14 Pro Max : 10h51 au lieu de 9h59

iPhone 15 Pro Max : 11h31 au lieu de 10h31

Pour mémoire, la page des spécifications techniques d'Apple indique l'autonomie de la batterie pour des sessions continues de lecture audio et vidéo. Selon les chiffres de la société, c'est l'iPhone 15 Pro Max qui tient 25 heures en lecture vidéo en continu, contre 20 heures pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Plus. Un chiffre qui n'a finalement que peu d'intérêt, qui utilise son iPhone pour un usage unique ?

Pour en revenir au test du jour, autant dire qu'Apple a fait un travail incroyable sur cette mise à jour iOS 17.0.3, d'autant que, comme nous l'avions vu, les performances de l'A17 Pro n'ont pas été bridées. Le téléphone est capable de faire tourner les derniers jeux AAA, comme le très attendu Resident Evil Village, sans sourciller.

Acheter l'iPhone 15 Pro chez :

Voici la vidéo en question :

Est-ce que l'autonomie est un critère très important pour vous ? Si oui, rappelons notre tutoriel pour améliorer l'autonomie de l'iPhone 15 sous iOS 17.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.