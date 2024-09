iOS 17.2 débloque la recharge Qi2 sur iPhone 13 et iPhone 14

Autre bonne nouvelle repérée dans la version Release Candidate d'iOS 17.2. Une nouvelle fonctionnalité arrive pour les utilisateurs d'iPhone 13 et d'iPhone 14 : la prise en charge de la recharge sans fil Qi2. Si l'iPhone 15 était le premier (et le seul) capable de supporter les chargeurs Qi2, Apple a pensé à ses "anciens" modèles. Les premiers accessoires Qi2 arrivent sur le marché ce mois-ci.

Une bonne nouvelle pour les clients Apple

Comme son nom l'indique, Qi2 est la deuxième itération de la norme de recharge sans fil Qi, et elle reprend essentiellement l'idée des aimants instaurée par Apple. À l'instar du système de charge MagSafe d'Apple, Qi2 permet de bénéficier d'une puissance de charge sans fil de 15 W, ainsi que de tous les autres avantages de la charge magnétique. Cela inclut des éléments tels qu'une meilleure efficacité et un alignement plus facile.

Apple indique qu'iOS 17.2 apporte "la prise en charge du chargeur Qi2 pour tous les modèles d'iPhone 13 et d'iPhone 14".



Cela signifie que les utilisateurs d'iPhone plus anciens pourront profiter de vitesses de charge allant jusqu'à 15 W à l'aide d'accessoires Qi2, sans passer à l'iPhone 15. Jusqu'à présent, les chargeurs Qi tiers étaient limités à 7,5 watts sur iPhone.



Selon le Wireless Power Consortium, les premiers accessoires Qi2 seront disponibles "à temps pour les fêtes de fin d'année". Au total, il y a "plus de 100 appareils" en cours de test ou dans la file d'attente pour les tests de certification. Les premiers accessoires Qi2 seront proposés par des entreprises telles que Belkin, Mophie et Anker.



Si vous êtes impatient, sachez que la version 17.2 d'iOS devrait être mise à la disposition du grand public la semaine prochaine. Les nouveautés les plus notables sont l'application Journal et les vidéos spatiales.