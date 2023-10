iOS 17.2 introduit l'application Journal d'Apple

La première version bêta d'iOS 17.2, publiée il y a quelques minutes auprès des développeurs enregistrés sur le Dev Center, comprend la nouvelle application Journal qu'Apple avait annoncée en juin lors de la présentation initiale d'iOS 17. Certains éditeurs d'applications doivent faire la tête...

Découvrez l'application Journal d'Apple

Voici comment Apple présente son app Journal :

Journal est une nouvelle façon de réfléchir et de revivre les moments importants. Capturez vos pensées sur les grands événements de la vie ou les activités quotidiennes. Ajoutez des détails à chaque entrée avec des photos, de la musique, des enregistrements audio, etc. Marquez les moments importants et revenez-y plus tard pour découvrir de nouvelles idées ou vous fixer de nouveaux objectifs.

L'application Journal d'Apple permettra aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad d'enregistrer leurs pensées et activités quotidiennes, comme un journal intime numérique. Elle peut collecter un tas de données de nature différente telles que des photos, de la musique écoutée, des événements, des séances d'entraînement et bien plus encore, et elle est même capable de suggérer des sujets à aborder.

Mieux, l'application Journal d'Apple est protégée par un code d'accès et l'identification faciale à des fins de confidentialité, et toutes les suggestions sont effectuées sur l'appareil, sans appel réseau vers les serveurs de l'entreprises. Les données sont également chiffrées.

Les suggestions de journal sont créées sur votre iPhone à l'aide d'un traitement sur l'appareil, et vous contrôlez les types de données que vous souhaitez inclure. Grâce à la possibilité de verrouiller votre journal et à la synchronisation iCloud utilisant le chiffrement de bout en bout, vos entrées restent à jour et personne d'autre que vous ne peut accéder à votre journal, pas même Apple.

Les fonctionnalités phares de l'application Journal :

Incitations à la rédaction : Chaque suggestion comprend une incitation à la rédaction, telle que "Quel a été le moment fort de votre voyage ?" ou "Quelle est l'histoire de ces photos ?", pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également choisir parmi des questions de réflexion telles que "Quel est votre superpouvoir secret ?" ou "Quelle est l'activité qui vous laisse le plus de fraîcheur ?" pour inspirer votre rédaction.

: Enregistrez les moments suggérés dans votre journal afin de pouvoir y revenir plus tard. Rechercher et filtrer : Faites défiler une liste chronologique de toutes vos entrées et filtrez celles que vous avez marquées pour y revenir plus tard.

: Marquez les entrées d'un signet pour pouvoir les retrouver rapidement plus tard. Filtrer les entrées : Filtrez facilement les entrées passées pour afficher celles qui contiennent des photos, des vidéos, des lieux ou des sites web que vous avez marqués pour les consulter ultérieurement.

: Ajoutez facilement à votre journal la musique et les podcasts que vous écoutez, ou enregistrez vos réflexions sur un livre, un site Web ou un article de presse que vous lisez, afin de pouvoir y revenir plus tard et vous souvenir de ce qu'il a représenté pour vous. Notifications : Recevez une notification lorsque de nouvelles suggestions de sujets à consigner dans votre journal sont disponibles.

Disponibilité de l'application Journal

L'application Journal est disponible dès aujourd'hui avec la version bêta d'iOS 17.2. La version bêta publique arrivera dans les prochains jours. La version finale est attendue pour la fin de l'année.



Qu'en pensez-vous ?