Apple renforce la confidentialité de son application Dictaphone sur iOS 17

Avec iOS 17, Apple améliore la confidentialité de son application Dictaphone. Les titres des mémos vocaux stockés sur iCloud sont, tout comme son contenu, cryptés. Plus personne, à part vous, ne peut les lire.

Sécurité renforcée

Via un nouveau document de support, Apple explique qu'avec iOS 17, les titres des mémos vocaux stockés dans l'application Dictaphone (iCloud) sont désormais cryptés. Jusqu'à maintenant, seul le contenu auditif était totalement sécurisé.



Une nouvelle couche de confidentialité qui est la bienvenue. Il suffit de se rendre sur son compte iCloud via un appareil qui ne tourne pas sous iOS 17 pour se rendre compte que les titres ont disparus pour laisser place uniquement à la date et l'heure d'enregistrement du mémo vocal.

L'explication initiale d'Apple :

Pour protéger votre vie privée et protéger vos informations personnelles, vos données iCloud - y compris les enregistrements de mémos vocaux - sont cryptées en transit et stockées dans un format crypté. À partir d'iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma, les titres de vos enregistrements de mémos vocaux que vous stockez dans iCloud sont également cryptés. En raison de ce cryptage supplémentaire, lorsque vous mettez à jour l'un de vos appareils Apple vers iOS 17, iPadOS 17 ou macOS Sonoma, vos appareils que vous n'avez pas encore mis à jour - avec des versions plus anciennes de Mémos vocaux - peuvent afficher la date et l'heure de l'enregistrement (par exemple, "2023-08-11T07:53:31Z") comme titre, plutôt que le titre précédent de l'enregistrement

À quoi sert l'application Dictaphone ?

Dictaphone transforme votre iPhone, iPad ou Apple Watch en un enregistreur audio portable, afin d’enregistrer et de partager facilement des notes personnelles, des cours, des moments en famille, et plus encore. Ses outils d’édition vous permettent de raccourcir et de remplacer des extraits dans le but de peaufiner vos enregistrements. De plus, avec la prise en charge d’iCloud, vous pouvez enregistrer un fichier audio à tout moment sur votre appareil iOS, puis utiliser votre Mac pour accomplir plus de choses avec vos enregistrements.

