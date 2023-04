Apple va lancer une application iPhone de type "journal intime"

Apple prévoit de lancer une application iPhone de journalisme de type Day One pour permettre aux utilisateurs de compiler leurs activités quotidiennes, une sorte de journal intime, dans le cadre de ses efforts sur le marché de la santé physique et mentale. L'information provient du très sérieux Wall Street Journal, mais on ne sait pas encore si cette nouveauté fera partie d'iOS 17 à venir en juin.

Une nouvelle application native sur iOS 17 ?

Voici ce qu'expliquent nos confrères américains :

Le logiciel sera en concurrence avec une catégorie d'applications dites de journal, telles que Day One, qui permet aux utilisateurs de suivre et d'enregistrer leurs activités et leurs pensées. Le nouveau produit Apple souligne l'intérêt croissant de l'entreprise pour la santé mentale.



L'application de journalisme d'Apple, dont le nom de code est Jurassic, est conçue pour aider les utilisateurs à suivre leur vie quotidienne, selon les documents décrivant le logiciel. L'application analysera le comportement des utilisateurs pour déterminer ce qu'est une journée typique, y compris le temps passé à la maison par rapport à d'autres endroits, et si une certaine journée a comporté quelque chose en dehors de la norme, selon les documents.

D'après les documents consultés par le WSJ, une fonction de personnalisation mettra en évidence des sujets potentiels sur lesquels les utilisateurs pourront écrire, comme une séance d'entraînement, tandis que l'application offrira également la fonction "All Day People Discovery" pour détecter la proximité physique d'un utilisateur avec d'autres personnes.



Selon la source, l'application d'Apple sera en mesure de recueillir beaucoup plus de données sur l'utilisateur que les applications de type "journal" qu'on trouve sur l'App Store, et aura accès aux messages textuels et aux appels téléphoniques, mais la confidentialité et la sécurité restent au cœur de la conception du logiciel. L'analyse de la journée de l'utilisateur se fera sur l'appareil, et les suggestions de journal resteront dans le système pendant quatre semaines, après quoi elles seront supprimées.



On ne sait pas quand l'application sera lancée, mais elle pourrait être annoncée dès le WWDC en juin, lorsque iOS 17 sera présenté en avant-première. Cela pourrait être l'une des nouveautés du futur système d'exploitation. Reste à savoir si cela sera gratuit ou compris dans un abonnement type Apple One.