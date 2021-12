MDM : l'application Apple Configurator est disponible sur iPhone

Apple vient de lancer Apple Configurator pour l'iPhone. Cette application, qui était déjà disponible sur le Mac depuis des années, permet aux administrateurs de configurer encore plus facilement un appareil dans Apple Business Manager ou Apple School Manager.



Apple précise toutefois que, pour pouvoir utiliser l'application iPhone, le Mac devra être équipé d'une puce de sécurité T2 (sortie en 2018) ou de l'une des nouvelles puces M1 que la société a lancées en 2020. Un outil de plus pour les utilisateurs de MDM, Mobile Device Management.

Apple explique comment on peut gérer une flotte d'appareils au sein d'une entreprise ou d'une école :

Une fois connecté à Apple Configurator à l’aide de l’identifiant Apple géré de votre organisation avec le rôle de Gestionnaire dʼinscription dʼappareil, vous pouvez fournir une configuration réseau au Mac en partageant celle de l’iPhone ou en choisissant un profil de configuration à installer sur le Mac.



Pour attribuer un Mac à votre organisation, approchez l’iPhone exécutant Apple Configurator d’un Mac affichant le sélecteur de pays dans Assistant réglages et scannez l’image ou saisissez manuellement le code PIN à six chiffres. Une fois que le Mac est attribué à l’organisation, celui-ci apparaît dans un serveur MDM fictif « Ajouté par Apple Configurator » dans Apple School Manager ou Apple Business Manager ; l’administrateur ou le gestionnaire d’inscription d’appareil peut ensuite l’attribuer à un serveur MDM pour l’inscription d’appareil automatisée. Le bouton d’état dans Apple Configurator fournit un rapport des appareils qui ont déjà été attribués à votre organisation.



Lorsqu’un appareil a été attribué et inscrit de cette façon, il se comporte comme n’importe quel appareil inscrit à l’aide de l’inscription d’appareil automatisée, y compris en ce qui concerne la supervision obligatoire et l’inscription auprès d’une solution MDM. La seule différence est que l’utilisateur dispose d’une période de 30 jours pour supprimer l’appareil de l’organisation, de la supervision et de la solution MDM.