Apple lance une nouvelle application "Car keys tests" sur iPhone

Plus de deux ans après son annonce, en juillet 2020, la fonctionnalité Car Key d'Apple qui permet déverrouiller sa voiture en utilisant l'application Wallet de son iPhone est toujours limitée. Si vous n’avez pas une BMW très récente ou bien un modèle compatible chez Kia ou Genesis, vous ne pouvez pas en profiter. Mais pour accélérer, Apple vient de lancer une application Car Keys Tests sur l’App Store.

Tester les clés de voiture virtuelles

La nouvelle application "Car Key Tests" a été ajoutée à l'App Store hier, sous le compte développeur d'Apple, mais elle n'est actuellement pas répertoriée. Pour y accéder, il faut connaître le lien direct, cf en fin d’article.



L'application n’est évidemment pas pour le grand public mais à destination des constructeurs automobiles pour tester l'intégration avec la fonction CarKey d'Apple. Apple affirme que l'application permet à ces entreprises de "tester et valider" les exigences du processus de certification pour l'adoption de Car Key par le biais de son programme Made-For-iPhone (MFI).

A l'usage exclusif des licenciés MFi. Utilisez l'application Car Keys Tests pour tester et valider la connexion, les performances et d'autres exigences clés pour le processus de certification des véhicules que vous développez et qui intègrent la technologie des clés de voiture numériques Apple. Pour plus d'informations sur la certification Car Keys, visitez le portail MFi à l'adresse mfi.apple.com.

Il est probable qu'Apple ait distribué cette application directement aux partenaires, mais que son introduction sur l’App Store simplifie le processus d’installation.



Espérons que ce changement aidera à accélérer l'adoption de CarKey et à étendre la fonctionnalité à de nouvelles voitures et à d'autres fabricants. Cette fonctionnalité est actuellement limitée à certaines voitures BMW, Genesis, Hyundai et Kia.

Rappelons que CarKey fonctionne via NFC et peut non seulement être utilisée pour déverrouiller votre voiture, mais aussi pour la faire démarrer, partager des clés de voiture avec d'autres personnes, et plus encore.

Télécharger l'app gratuite Car Keys Tests