Connectivité via satellite sur les iPhone 14 : Apple a terminé les tests matériels selon Kuo

L'une des nouveautés phares des iPhone 14 pourrait être l'opportunité d'avoir du réseau mobile partout sur la planète. En effet, Apple prévoit de proposer aux propriétaires des iPhone 14 la possibilité de passer des appels et envoyer des SMS quand ils ne seront plus dans la couverture de leur opérateur mobile. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, les tests matériels viennent de se terminer !

Apple prêt pour le lancement des iPhone 14

Selon plusieurs rumeurs, les iPhone 14 pourraient proposer la connectivité cellulaire par satellite grâce à une puce spéciale intégrée dans les iPhone. D'après Kuo, Apple a organisé une multitude de tests dans différentes conditions pour vérifier si la connexion entre les satellites et les iPhone 14 étaient fiables en termes de conversation téléphonique et d'envoi de SMS (et éventuellement de data ?).

L'analyste assure que les tests sont désormais clos et que ça a été un franc succès à seulement quelques semaines du lancement de la nouvelle génération d'iPhone.

Est-ce que la fonctionnalité sera disponible dès la commercialisation des iPhone 14 ? Ce n'est pas sûr, car si Apple est prêt, il faut que l'entreprise partenaire qui fournit l'accès aux satellites puisse gérer le trafic à venir. De plus, Kuo estime que l'Apple Park doit conclure des accords spécifiques avec les opérateurs partenaires dans la distribution de l'iPhone, l'objectif est de trouver un modèle économique qui conviendra aussi bien aux opérateurs qu'à la firme de Cupertino.



Ming-Chi Kuo a également profité pour rappeler que ce système de satellite qui permettra les communications vocales et l'envoi/réception de SMS ne sera qu'à but de secours, Apple n'a pas l'ambition de remplacer votre opérateur mobile. Il y a de fortes chances qu'Apple programme iOS pour gérer une permutation automatique du réseau mobile de votre opérateur vers les satellites dès que votre iPhone passe en "réseau indisponible".



L'entreprise avec laquelle Apple est le plus susceptible de coopérer est Globalstar, malgré les rumeurs contraires. Tim Ferrar, un spécialiste des communications par satellite, a déclaré vendredi qu'Apple et Globalstar allaient introduire une fonction de communication par satellite pour l'iPhone 14.