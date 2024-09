Grosse promo sur l'iPhone 14 d'Apple à 749 € !

C'est la surprise du jour, l'iPhone 14 de base, celui qu'on qualifiait à sa sortie d'iPhone 13s, est désormais en super promotion avant les fêtes de fin d'année. Alors qu'il avait eu du mal à se vendre au départ en raison de la valeur de l'euro face au dollar, poussant Apple a augmenté son prix, il a été repositionné à la sortie de l'iPhone 15. Mais là, son tarif est imbattable !

Pourquoi acheter l'iPhone 14

Malgré le manque de nouveautés, l'iPhone 14 a de solides arguments à faire valoir. Performant avec sa puce A15 Bionic, il est doté du meilleur écran OLED du marché, d'un appareil photo à double objectif de qualité, la reconnaissance Face ID toujours inégalée et une compatibilité avec iOS 17 et les prochaines versions. Si l'iPhone 15 standard a repris la Dynamic Island et l'appareil photo 48 mégapixels, il n'y a pas beaucoup de différences les iPhone 14 et 15. Sauf que son prix est 200 euros supérieur à celui de l'iPhone 14 avec cette promotion.



Si vous avez un iPhone inférieur à l'iPhone 12, c'est une très bonne option.

Voici les caractéristiques clés de l'iPhone 14 :

Écran Super Retina XDR 6,1 pouces

Vitre Ceramic Shield

Résistance à l’eau et à la poussière

Autonomie d’une journée entière et jusqu’à 20 heures de lecture vidéo

Puce A15 Bionic avec GPU 5 cœurs, pour des performances fulgurantes

Compatible MagSafe

Connectivité 5G améliorée

Système photo encore plus performant en basse lumière

Mode Action, pour des vidéos stables et fluides lorsque vous êtes en mouvement

Mode Cinématique désormais en 4K Dolby Vision jusqu’à 30 i/s

SOS d’urgence par satellite

Détection des accidents

Acheter l'iPhone 14 au meilleur prix

Pour profiter de la promotion, rendez-vous sur Amazon où vous trouverez tous les coloris à prix réduit (le noir étant le moins cher) :

Acheter l'iPhone 14 sur Amazon à partir de 749 € au lieu de 869 € (1 019 € initialement)

Pour ceux qui préfèrent l'iPhone 15, sachez qu'il y a une toute petite promotion sur le modèle noir également, à 949 euros.

