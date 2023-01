Promo sur les iPhone 14 et iPhone 14 Plus : à partir de 939 € !

Si les prix de départ de la gamme iPhone 14 a effrayé plus d'un client (hors USA car les prix n'ont pas évolué là-bas), force est de constater que cela se ressent dans les ventes, notamment des iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Les modèles plus chers, mais plus performants, comme l'iPhone 14 Pro ont beau être vendus une petite fortune, ils trouvent preneurs. Si vous ne voulez pas mettre 1329 € dans un téléphone (le prix d'un MacBook Air M2 en promo), alors vous serez peut-être tenté par la réduction proposée par Amazon sur les iPhone 14 de base.

L'iPhone 14 moins cher

Le prix de l'iPhone 14 passe en effet de 1 019 € à 939 € sur Amazon, alors que le prix de l'iPhone 14 Plus tombe de 1 169 € à 1 028 €, et ce, dans plusieurs coloris.



En revanche, aucune promotion à l'heure actuel sur l'iPhone 14 Pro, seul le 14 Pro Max avait eu droit à 10% il y a quelques semaines.

Les avantages de l'iPhone 14

Si l'iPhone 14 (et sa variante plus imposante, l'iPhone 14 Plus) ne se vendent pas bien, c'est qu'ils proposent un rapport qualité / prix moins bon que les autres modèles. Mais avec une réduction, on retrouve les prix des iPhone 13, avec qui ils partagent beaucoup. En effet, le dernier iPhone reprend la puce A15 (avec 2 coeurs graphiques en plus), l'écran OLED 60 Hz, l'encoche avec Face ID ou encore les appareils photos presque identiques. Le tout dans le même design.



En fait, les nouveautés sont rares, comme vu dans notre comparatif iPhone 14 / iPhone 13, avec une autonomie accrue, la détection des accidents, les appels SOS par satellite, de nouveaux coloris et quelques améliorations sur l'appareil photo dont l'ouverture améliorée sur le capteur principal ou l'autofocus sur la caméra avant. Bref, si vous avez un iPhone plus ancien que l'iPhone 13, c'est une bonne pioche, sinon patientez jusqu'à l'iPhone 15.

