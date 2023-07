Deux touristes dans les montagnes en Italie ont été sauvés grâce à leur iPhone 14

Le message de détresse a été reçu par le service d'incendie local qui s'est immédiatement mobilisé pour secourir les randonneurs en détresse. Selon le Corriere Della Sera, il s'agit probablement de la première utilisation de la fonction SOS d'urgence par satellite en Italie, démontrant ainsi son utilité réelle dans une situation d'urgence. La fonctionnalité SOS d'urgence par satellite de l'iPhone 14 est un exemple parfait de la façon dont l'innovation technologique peut avoir un impact direct et positif sur nos vies, parfois de manière que nous n'avions jamais envisagée.

Selon une récente information mise en avant par les journaux locaux en Italie, deux touristes perdus sur une montagne ont été sauvés grâce à la fonction SOS d'urgence par satellite de l'iPhone 14. En mars, Apple a déployé la fonctionnalité SOS d'urgence par satellite dans six pays, dont l'Italie , où cette aventure s'est déroulée. Cette fonction permet aux utilisateurs d'envoyer un signal de détresse aux services d'urgence (sous forme de message écrit), même lorsqu'ils sont hors de portée d'un réseau mobile. Les touristes en question ont mis à l'épreuve cette nouvelle technologie alors qu'ils randonnaient dans les Apennins, une chaîne de montagnes qui traverse l'Italie. Ils ont rapidement découvert qu'ils ne captaient aucun réseau mobile , une situation qui peut s'avérer terrifiante lorsqu'on est perdu dans un environnement sauvage. Cependant, ils ont réussi à utiliser la fonction SOS de l'iPhone 14 pour envoyer un message de détresse via satellite.

Avec les iPhone 14, Apple a intégré une fonctionnalité qui permet d'envoyer un message texte par satellite aux services d'urgence. Cette nouveauté se déclenche exclusivement dans les pays éligibles et dans les zones où le réseau mobile de votre opérateur ne passe pas. Si pour le moment le SOS via satellite a essentiellement bien marché aux États-Unis, il vient de faire ses preuves pour la première fois en Italie !

