TSMC : une augmentation des revenus de 48% grâce aux iPhone 14

Alors que d'autres entreprises fabriquant des puces électroniques sont en difficulté à cause des ventes décevantes de nombreux produits high-tech, TSMC a pu augmenter ses revenus de 48% au troisième trimestre grâce au succès des iPhone 14 Pro. Bien que l'on ait craint que la hausse des prix ne réduise la demande pour les iPhone 14, il ne semble pas que ce soit le cas pour le moment... Pour TSMC, c'est une bonne nouvelle puisque les solides ventes des iPhone 14 incite évidemment Apple à augmenter son volume de commandes, surtout que le géant californien n'a pas d'alternative à TSMC. L'entreprise taïwanaise a l'exclusivité !

Depuis de longues années, TSMC est le seul fournisseur des puces de l'iPhone. Quand le smartphone d'Apple affiche de bonnes ventes, la firme taïwanaise affiche des performances impressionnantes dans ses résultats trimestriels. Cette fois-ci encore, Apple qui est le plus gros client de TSMC permet à son partenaire de réaliser un magnifique chiffre d'affaires !

