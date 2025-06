Apple abandonnerait le nom Siri à la WWDC 2025

Lors de la WWDC 2025 qui débute dans quelques heures, en direct sur iSoft, Apple devrait dévoiler sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, l'analyste Ming-Chi Kuo suggérant que l'accent sera mis sur les avancées en IA plutôt que sur la refonte attendue d'iOS 26, surnommée "Liquid Glass". Bien qu'iOS 26, inspiré par le système visionOS du Vision Pro, soit considéré comme une mise à jour majeure — potentiellement la plus importante depuis iOS 7 — Kuo indique qu'elle passera au second plan face aux annonces axées sur l'IA lors du keynote de ce jour.

L'IA en star ce soir

Des rapports, dont celui de Mark Gurman de Bloomberg, suggèrent qu'Apple pourrait utiliser la refonte d'iOS pour détourner l'attention des retards dans le déploiement des fonctionnalités promises d'Apple Intelligence, comme un Siri plus contextuel attendu désormais pour iOS 19.4, voire iOS 20 (ou iOS 26.4 et iOS 27 selon la nouvelle nomenclature supposée).

L'année dernière, Apple avait fortement promu un Siri amélioré, mais des tests internes auraient révélé des lacunes, le qualifiant de feu de paille. Dans un récent post sur X, Kuo détaille les points clés de la WWDC 25, soulignant les efforts d'Apple pour clarifier le fonctionnement de l'IA sur les appareils, bien qu’aucune innovation révolutionnaire ne soit attendue. Il prévoit un calendrier de développement pour les fonctionnalités IA, des démonstrations d'intégration de l'IA au niveau du système d'exploitation pour améliorer l'expérience utilisateur, et des outils pour les développeurs tiers afin d'intégrer l'IA dans leurs applications. Des protections renforcées de la vie privée et des partenariats avec des fournisseurs d'IA, comme l'extension Gemini de Google pour Siri, sont également attendus, s'appuyant sur la collaboration existante avec OpenAI pour intégrer ChatGPT.

Un nouveau nom pour l'assistant d'Apple ?

Un possible rebranding d'Apple Intelligence ou de Siri est au cœur des discussions. Kuo suggère qu'Apple pourrait abandonner le nom Siri, entaché par des attentes non satisfaites, pour lancer un nouveau chatbot IA basé sur des modèles de langage avancés. Ce changement pourrait marquer un nouveau départ, éloignant Apple de ses déroutes passées dans ce domaine. Cependant, un rebranding pourrait être perçu comme un aveu d'échec, d'autant plus qu'Apple Intelligence, promu comme "l'IA pour tous", est étroitement lié à Siri dans l'esprit du public. Un nouveau nom et une nouvelle identité pourraient revitaliser l'image de l'assistant, mais Apple devra garantir un produit fiable pour éviter un nouvel faux pas.



Nous y verrons plus clair dans quelques heures, lors du keynote de la WWDC 2025, ce lundi 9 juin à 19h00 (heure de Paris), diffusé en direct sur le site d'Apple et surtout, sur notre site et application iSoft.