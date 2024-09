iSoft v9.2.2 : compatibilité iOS 18, iPhone 16 et icône mode sombre

Deux jours après le lancement officiel d'iOS 18, voici votre application préférée qui se met à jour. Si la version 9.2 d'iSoft avait apporté une section "bons plans" complètement repensée, la version 9.2.2 s'attelle à supporter les nouveautés d'Apple, dont les iPhone 16.

Le support complet d'iOS 18

iSoft est déjà pleinement compatible avec iOS 18 et les nouveaux iPhone 16. Au passage, nous avons ajouté le support de l'icône en mode sombre et teinté.

En premier lieu, iSoft se base désormais sur Xcode 16 et le SDK iOS 18, permettant notamment de supporter les nouvelles résolutions d'écran des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Au lieu d'étirer légèrement l'interface, iSoft tourne de manière optimisée sur ces appareils.



Ensuite, le support du dernier SDK permet de mieux gérer la personnalisation des icônes sur l'écran d'accueil. Vous l'aviez peut-être vu pendant les bêtas, iOS 18 peut modifier la couleur des icônes de toutes les applications. Pourtant fait de manière intelligente par les ingénieurs de la pomme, ce changement n'était pas parfait. Pour palier à cela, nous avons fourni des versions spécifiques de l'icône, en mode sombre et en mode teinté. Le résultat est à la hauteur, même si vous optez pour les grandes icônes.

Le reste est plus anecdotique avec une mise à niveau des librairies embarquées et l'ajout d'un bouton "rafraîchir" dans la section "Bons Plans" pour vérifier que les données sont à jour. De quoi parfaire iSoft qui, rappelons-le, offre une expérience optimale sur iPhone, iPad, Mac et Vision Pro.



N'oubliez pas de partager le site et l'app à vos amis, bien que vous soyez des centaines de milliers à nous visiter chaque mois, survivre sur Internet est un combat de tous les jours.

