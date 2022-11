YouTube sur iPhone ne fonctionne plus ? Le bug bientôt résolu

L'application YouTube chez les utilisateurs iOS semble rencontrer de nombreux problèmes. Plusieurs personnes se plaignent d'un arrêt brutal de l'app sans raison valable. Google est au courant et s'est excusé.

Depuis plusieurs heures, de nombreux utilisateurs de l'application YouTube sur iPhone et iPad signalent des problèmes lors du lancement de celle-ci. Visiblement, l'application plante sans cesse lors de la lecture d'une vidéo. Problématique étant donné que c'est la seule chose à faire sur le service.



Le souci serait bien lié à la version iOS même si tous les utilisateurs ne sont pas touchés. La dernière version en date 17.46.4 n'échappe pas au bug. Le fait de télécharger la mise à jour la plus récente via l'App Store n'y changera rien malheureusement.

YouTube s'est excusé sur les réseaux sociaux et a confirmé qu'il travaillait sur un correctif afin de le déployer rapidement. À noter que d'autres plaintes proviennent de clients Youtube Music ou d'utilisateurs de l'app sur Apple TV.



Si vous êtes concernés par le bug, n'hésitez pas en attendant à passer par la version web sur un navigateur. À priori, rien à signaler de ce côté-là, tout fonctionne parfaitement.

hi, we're aware that many of you using the YouTube app on iOS devices may be experiencing crashes



we're so sorry about this & have begun working on a fix! updates soon🔍