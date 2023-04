L'app Météo sur iPhone ne fonctionne plus depuis des jours (màj)

Si vous rencontrez des problèmes en utilisant l'application Météo d'Apple, vous n'êtes pas seul. Le service de prévisions météorologiques fourni par l'entreprise connaît actuellement des ralentissements et des pannes, ce qui empêche un grand nombre de clients de consulter la météo depuis l'app native. Cela dure depuis au moins six jours.

La météo fait des siennes chez Apple

Depuis 30 mars, Apple indique que son service météo n'est pas complètement fonctionnel. Vous pouvez le constater sur la page web "System Status", qui liste l'état de tous les services du constructeur. Celui de la météo est jaune, alors que les autres sont verts. Selon la société, l'application Météo "peut être lente ou indisponible". Il est intéressant de noter que le site web d'Apple indique que les pannes ont commencé dans la soirée du 30 mars et qu'elles affectent encore "certains utilisateurs". En France, nous avons retesté ce matin et rien ne remonte quand nous lançons l'application, idem depuis le widget.

Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'application Météo est quasiment vide, et le widget affiche simplement un message "Aucune donnée météo".



Apple n'a toujours pas réussi à rétablir la ligne, ce qui semble vouloir indiquer que le mal est profond. La firme avait revu en profondeur son application météo suite au rachat de Dark Sky, ajoutant pléthore d'informations supplémentaires.

L'histoire de la météo chez Apple

Rappelons enfin que l'application Météo est préinstallée sur chaque iPhone et Apple Watch. Avec iPadOS 16 et macOS Ventura, Apple a également ajouté l'application Météo à l'iPad et au Mac. Le service est également accessible sur l'Apple TV via Siri.

Les alternatives

Si vous êtes toujours impacté, vous pouvez télécharger d'autres applications météos, dont les meilleures sont The Weather Channel, AccuWeather, CarrotWeather et Yahoo Meteo.



Décidément, après les problèmes de batterie sous iOS 16.4, Apple a du travail ces derniers temps.

Comment réparer l'application météo ?

Mise à jour de 12h15 :

Alors que tous nos confrères ont également signalé des problèmes un peu partout dans le monde à la suite de notre article, il semble qu'une solution de contournement soit de ne pas utiliser le Wi-Fi. Certains d'entre vous nous l'ont partagé par mail et sur les réseaux, mais nos tests ne sont pas concluants. Dites-nous si c'est le cas chez vous.

