AccuWeather s'offre l'application Plume spécialisée sur la pollution

La société de prévisions météorologiques AccuWeather vient de faire l'acquisition de la startup française Plume Labs, sans pour autant préciser les termes de la transaction. Fondée à l'origine en 2014, Plume Labs a progressivement élargi son offre pour proposer trois produits différents axés sur les données relatives à la pollution atmosphérique.

AccuWeather ingère la société française Plume Labs

Tout d'abord, la startup a lancé une application mobile pour iOS et Android qui vous donne des informations sur la qualité de l'air. Au début, il s'agissait d'une simple appli de prévision de la pollution atmosphérique à l'échelle de la ville. L'entreprise regroupait des données provenant de différentes sources pour prédire l'évolution de la pollution au fil du temps. C'est ce que nous expliquions lors de notre présentation de Plume Air en 2015.



Au fil du temps, Plume Labs a amélioré ses capacités avec notamment l'ajout de la prédiction de la qualité de l'air pour les prochains jours. Plume Labs utilise des modèles d'apprentissage automatique pour ses prédictions, et avait affiné son service en détaillant les informations rue par rue, idéal pour les piétons ou cyclistes.



Plume Labs a ensuite voulu responsabiliser ses utilisateurs en rendant le suivi de la qualité de l'air visuel et exploitable. C'est pourquoi il a conçu son propre dispositif de suivi, qui se connecte à votre smartphone par Bluetooth Low Energy.



Cet appareil de deuxième génération peut suivre les particules (PM1, PM2.5 et PM10) ainsi que les gaz polluants (dioxyde d'azote et composés organiques volatils). Le succès est relatif, puisque les appareils Plume Labs sont actuellement plus utilisés que les stations de surveillance soutenues par le gouvernement.



Enfin, Plume Labs a commencé à proposer des données sur la pollution atmosphérique sous la forme d'une API. La société a regroupé des milliers de stations de surveillance de l'environnement dans le monde et a appliqué son modèle d'apprentissage automatique sur ces données. De cette façon, les clients de Plume Labs ont une longueur d'avance s'ils veulent intégrer des données sur la qualité de l'air dans leurs produits.

Nous voilà l'ère AccuWeather. Tout a commencé en janvier 2020, date à laquelle le service américain a intégré les données de Plume Labs dans ses produits de prévisions météorologiques. L'entreprise de profité de cette occasion pour prendre une participation dans Plume Labs. Et maintenant, AccuWeather va plus loin et acquiert le reste de la société.



Steven Smith, président d'AccuWeather, a déclaré dans un communiqué :

La qualité de l'air joue un rôle intrinsèque dans la mission d'AccuWeather, qui consiste à sauver des vies et à aider les gens à prospérer, et cette acquisition nous aidera à fournir aux utilisateurs et aux clients une expérience encore plus personnalisée ainsi qu'une compréhension à 360 degrés de l'impact de la météo sur leur bien-être. Notre alliance exclusive a tenu la promesse d'aider nos utilisateurs à mieux contrôler leur santé, et nous nous engageons à atteindre cet objectif encore plus fermement avec cette nouvelle orientation stratégique.

Plume Labs deviendra le centre de données climatiques et environnementales pour AccuWeather. Cette acquisition prouve que la pollution atmosphérique est en train de devenir une métrique clé pour de nombreuses industries.



Romain Lacombe, cofondateur et PDG de Plume Labs, a déclaré dans un communiqué :

Il y a sept ans, David Lissmyr et moi-même avons lancé Plume Labs pour rendre les informations sur la qualité de l'air accessibles à tous. Depuis lors, notre travail a contribué à galvaniser la lutte pour un air pur en rendant personnel l'impact du changement climatique sur la santé. Unir nos forces avec AccuWeather maintenant est une opportunité extraordinaire d'amplifier notre impact à l'échelle planétaire et d'aider 1,5 milliard de personnes à éviter la pollution de l'air dans le monde.

Pour ceux que cela intéresse, l'aventure de Plume Labs est loin d'être terminée, puisque l'équipe va étendre ses travaux à d'autres risques environnementaux, tels que les incendies de forêt. La prévision des risques climatiques n'en est encore qu'à ses débuts, et gageons qu'elle devienne un sujet majeur.



Télécharger l'app gratuite AccuWeather