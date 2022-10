Offre spéciale : le Pass Amazon Ligue 1 à 69 €

Si vous étiez encore hésitant sur le fait de s'abonner ou non au Pass Ligue 1 d'Amazon, le service vient de dégainer une offre qui devrait vous faire de l'œil. Pendant les six prochaines semaines, le Pass Ligue 1 baisse son tarif et se trouve à 69 €.

La Ligue 1 à prix réduit

Après son offre de rentrée de 99 €, Amazon remet ça avec une nouvelle offre encore plus alléchante. À compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 22 novembre seulement, le Pass Ligue 1 est à 69 €.



Pour rappel, le Pass Ligue 1 donne accès à 8 matchs en exclusivité par journée de championnat de Ligue 1 Uber Eats en plus des 8 plus belles affiches comme le PSG - OM dimanche prochain (16 octobre). Les Multiplex et la Ligue 2 BKT sont également de la partie.



En échange de 69 €, vous aurez accès à la quasi-totalité des matchs de Ligue 1 pour la saison 2022-2023. Cette offre spéciale n'est valable qu'un an et le prix du renouvellement automatique repassera à 99 € le 16 juillet 2023.

Si vous n'avez pas encore craqué pour le Pass Ligue 1 d'Amazon, c'est le moment ou jamais. Attention, petit rappel sur le fonctionnement du Pass. En plus des 69 €, il faut obligatoirement être abonné Amazon Prime pour avoir accès aux matchs.



Du coup, si vous avez un abonnement Amazon Prime abonnez-vous au Pass Ligue 1 dès maintenant.



Sans oublier qu'Amazon Prime a fait grimper son tarif le mois dernier en passant de 49 € à 70 €. Pour visionner les matchs de Ligue 1, il faudra donc débourser 139 €, ce qui reste l'offre la moins chère proposée jusqu'à maintenant.



Petite astuce, Amazon autorise jusqu'à trois écrans en simultané dont deux sur le même match. Si vous avez un proche qui est intéressé, n'hésites pas à diviser le prix par deux. Si vous avez un troisième proche qui ne supporte pas la même équipe que vous, vous pouvez même diviser le prix par trois.



À vous de jouer.

