Offre spéciale : Apple TV+ propose 2 mois gratuits au lieu de 7 jours

Depuis le lancement de son service de streaming, Apple offre une période d'essai assez "light" par rapport à certains de ses concurrents. En effet, au lieu de fournir un mois d'accès gratuit, le géant californien propose seulement 7 jours. Toutefois, cette période peut s'allonger grâce à des partenariats ou des offres spéciales organisées directement sur le site d'Apple.

2 mois de découverte gratuite

À l'occasion de la sortie de la série "La dernière chose qu'il m'a dite", Apple offre 2 mois d'abonnement gratuits à son service de streaming Apple TV+. Pour les personnes qui souhaitent souscrire, ce sera l'occasion de découvrir sans frais cette série décrite comme captivante et passionnante ainsi que les nombreuses autres créations originales Apple.



Cette nouvelle série avec Jennifer Garner raconte l'histoire d'Hannah, une femme qui doit nouer une relation avec sa belle-fille de 16 ans, Bailey, afin de connaître la vérité sur la mystérieuse disparition de son mari. Le scénario est une adaptation du roman éponyme de Laura Dave.

Au-delà de Jennifer Garner, vous trouverez dans la série la présence de Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), Angourie Rice (Mare of Easttown), Aisha Tyler (Esprits criminels), Augusto Aguilera (The Predator) ou encore Geoff Stults (The Finder). À la production de "La dernière chose qu'il m'a dite" on retrouve Jennifer Garner, Olivia Newman, Reese Witherspoon, Lauren Levy Neustadter, Marisa Yeres, Lisa Gillan, Laura Dave (l'auteur du roman) et Josh Singer.

La série est produite par Apple Studios, Hello Sunshine, Red Om FIlms ainsi que le légendaire studio 20th Century Fox Television.



La série est disponible depuis vendredi dernier, Apple a publié les deux premiers épisodes puis suivront 1 épisode par semaine (chaque vendredi) jusqu'à épuisement de la première saison. Pour rappel, celle-ci est composée de 7 épisodes.

L'offre vous intéresse ?

Voici les détails à savoir

Apple précise sur son offre que celle-ci est exclusivement réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux réabonnements éligibles. Si vous faites partie de la deuxième catégorie, vous pourrez en profiter si vous avez reçu un mail indiquant l'existence de cette offre ou si votre résiliation est lointaine. Pour les petits malins qui pensent obtenir l'offre en résiliant leur abonnement Apple TV+ et en attendant 24h pour souscrire l'offre spéciale, Apple a bien évidemment bloqué le processus.



À noter tout de même qu'à l'issue des 2 mois de gratuité, un renouvellement automatique d'Apple TV+ aura lieu, ce qui signifie que vous serez facturé de 6,99€/mois sans engagement. Si vous souhaitez juste profiter de l'offre puis l’arrêter, il faudra vous mettre un rappel !

Je souscris à l'offre spéciale Apple TV+ (nécessite un Apple ID, expire le 2 juin 2023)

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.