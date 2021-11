Jennifer Garner remplace Julia Roberts dans la série The Last Thing He Told Me

Finalement, la nouvelle série Apple TV+, The Last Thing He Told Me, aura pour tête d'affiche Jennifer Garner au lieu de Julia Roberts. Un changement de dernière minute rapporté par Deadline.

Un calendrier trop serré pour Julia Roberts

Selon le rapport du média américain spécialisé dans le cinéma :

Jennifer Garner sera la tête d'affiche et la productrice exécutive de la série limitée Apple TV+ The Last Thing He Told Me. Basée sur le best-seller n°1 du New York Times, la série est produite par Hello Sunshine de Reese Witherspoon, qui a pris une option sur le livre de l'auteur Laura Dave et qui est le studio du projet avec 20th Television.

Jennifer Garner remplace donc Julia Roberts, qui a dû annuler en raison d'un problème de calendrier. La série est une adaptation du livre éponyme de Laura Dave et suit "une femme (Garner) qui noue une relation inattendue avec sa belle-fille de 16 ans tout en cherchant la vérité sur la raison pour laquelle son mari a mystérieusement disparu".



La série sera également produite par Garner, ainsi que par Reese Witherspoon et Lauren Neustadter pour Hello Sunshine. Garner devrait également jouer dans la série « My Glory Was I Had Such Friends », mais aucune de ces séries n'a été officiellement annoncée par Apple.



Apple a récemment ajouté Finch à son catalogue, la superproduction de Tom Hanks, qui aurait enregistré le plus gros week-end d'ouverture pour TV+.