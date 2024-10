Apple TV+ : la série "La dernière chose qu'il m'a dite" avec Jennifer Garner aura une saison 2

Si Apple TV+ n'est pas le service de streaming le plus populaire selon certains experts, on retrouve un grand avantage comparé à certains concurrents : la quantité de séries renouvelées. Apple TV+ fait partie des services qui renouvelle le plus ses séries, ce qui permet presque à chaque fois d'avoir une suite de la série qu'on a commencé à regarder. Une fois encore, Apple nous le prouve avec le renouvellement de la série "La dernière chose qu'il m'a dite", une série à succès qui a convaincu énormément d'abonnés à travers le monde.

La saison 2 est approuvée par Apple

Apple TV+ a confirmé aujourd'hui via un communiqué de presse, le renouvellement de la série captivante "La dernière chose qu'il m'a dite" pour une deuxième saison. La série, qui a initialement capté l'attention du public et des critiques, repose sur le roman à succès de Laura Dave, portant le même titre. Ce livre, plébiscité par le Reese's Book Club, a su trouver son chemin dans les cœurs des lecteurs et la série originale Apple s'est avérée être une adaptation tout aussi passionnante.



La nouvelle saison promet d'approfondir l'intrigue, avec le retour des acteurs principaux, y compris Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice et David Morse, qui reprendront leurs rôles respectifs.

La production de la deuxième saison reste entre les mains de 20th Television et Hello Sunshine, la société de production de Reese Witherspoon. Cette collaboration a déjà démontré sa capacité à créer du contenu engageant et de haute qualité pour Apple TV+. Jennifer Garner, en plus de briller devant la caméra, continue de contribuer en coulisses en tant que productrice exécutive.



Voici ce qu'a déclaré l'actrice dans le communiqué d'Apple :

Comme tant de gens, je suis tombé amoureux d'Hannah à la première page du roman captivant de Laura Dave. Le passage à l'acteur et au producteur de la part du lecteur et du super fan était délicieux - et rendu encore plus doux en collaborant avec Laura, Josh, Reese et tout le monde à Hello Sunshine, ainsi que les équipes incroyables d'Apple et de 20th. Faire partie de ce groupe, sans parler d'une distribution aussi stellaire, a été un point culminant de ma carrière pour moi. Je suis ravi de pouvoir raconter plus de l'histoire d'Hannah - je n'aurais pas pu dire oui plus rapidement à la deuxième saison ! Ces personnages et leur histoire signifient tellement pour moi, comme je sais qu'ils le font pour les nombreux qui ont défendu notre spectacle ; nous sommes ravis de donner encore plus au public avec ce prochain chapitre.

Reese Witherspoon, à travers Hello Sunshine, a exprimé sa satisfaction face à la réaction positive du public à la première saison :

Nous sommes ravis de réunir cette incroyable équipe pour une autre saison de « La dernière chose qu'il m'a dite » sur Apple TV+. La réponse du public au magnifique roman de Laura Dave et à la superbe performance de Jen Garner dans la série a été si gratifiante pour nous tous à Hello Sunshine. Nous avons hâte de plonger et de voir ce qui nous attend dans la deuxième saison.

En parallèle à l'annonce de la nouvelle saison, il a été révélé que la suite du roman sur lequel la série est basée est prévue pour une publication en 2025. L'histoire est loin d'être terminée à la fois en format livre, comme en format série où les chapitres continueront à se croiser autour de la même intrigue.



On peut s'attendre au lancement de la saison 2 au cours de l'année prochaine, maintenant que les équipes ont le feu vert d'Apple pour tourner de nouveaux épisodes, l'écriture et le tournage peuvent commencer à tout moment.



