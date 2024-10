Selon cet expert, personne ne regarde Apple TV Plus aux US

Le service TV+ d'Apple a bien progressé depuis ses débuts fin 2019, avec un catalogue plus fournis en séries et en films. Plus de quatre ans après ses débuts, Apple a doublé le tarif et investi énormément d'argent dans des productions toujours plus spectaculaires. Mais voilà, elle n'a encore partagé aucun chiffre sur le nombre d'abonnés. Malgré des séries exclusives à succès comme Ted Lasso, Slow Horses, Ses, For All Mankind et autre Foundation, ainsi que des films comme Napoléon et Killers of the Flower Moon, un expert assure que l'entreprise américaine est en train de se laisser distancer par la concurrence. Pire, elle aurait une part de marché ridicule.

Des budgets pour peu d'abonnés ?

Si l'on s'en tient à la lettre d'information dominicale du site Puck de Matthew Belloni, "personne ne regarde Apple TV+".

C'est toujours l'histoire la plus drôle et la moins rapportée d'Hollywood.



Le rapport mensuel Gauge de Nielsen sur l'audience du streaming montre qu'Apple TV+ représente 0,29 % de l'audience, bien en dessous des diffuseurs de bas de gamme Paramount+ (1,1 % de l'audience) et Pluto TV (0,8 %), et au coude à coude avec Discovery+ (0,24 %), un service qui a été largement subsumé par Max et qui n'est pas du tout commercialisé.



N'oublions pas que les chiffres d'Apple incluent un mois complet de Masters of the Air et Killers of the Flower Moon, les derniers programmes incroyablement coûteux.

Le dernier point est peut-être le plus pertinent, car Apple a lancé plusieurs grosses productions ces dernières semaines, comme Napoléon de Ridley Scott, Palm Royale de Kristen Wiig et Manhunt.

Selon le Telegraph, Apple dépense beaucoup trop d'argent pour si peu d'abonnés. Killers of the Flower Moon, qui n'a pas remporté d'Oscars malgré une tonne de nominations, a franchi le mois dernier la barre des 137 millions de dollars pour un budget de 200 millions dollars, tandis que la première saison de Foundation a coûté 45 millions de dollars. The Morning Show coûterait la bagatelle de 15 millions de dollars par épisode.



D'un côté Apple surenchérit sur chaque production, de l'autre, elle perd des abonnés. En fait, après l'année gratuite offerte à tous ceux qui achetaient un iPhone, iPad ou Mac, la tendance est à la baisse. Bien que l'entreprise ait continué à concéder trois mois d'abonnement à ses nouveaux clients, peu de monde conserve ce dernier au-delà de la période de gratuité. Le problème est certainement le manque de contenus, Apple TV Plus étant actuellement limité aux productions maisons. Certes elles ont bien augmenté depuis 2019, mais cela reste trop maigre pour obtenir un bon taux de rétention. Apple va devoir réagir. Soit elle investit encore plus pour étoffer son catalogue, soit elle achète des licences pour diffuser des films et séries qu'elle n'a pas produite.



Est-ce vous trouvez Apple TV+ un peu trop léger pour payer 10 € par mois ?