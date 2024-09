Apple TV+ : "Palm Royale", la nouvelle comédie débarque (màj)

Depuis plusieurs mois, Apple prépare les nouveaux contenus qui vont débarquer au cours de 2024 sur Apple TV+. Parmi les films et séries, on retrouvera de la science-fiction, des thrillers, des documentaires... mais aussi des comédies, un type de contenu qui attire énormément les nouveaux abonnés. Dans un communiqué de presse, Apple nous présente "Palm Royale", un programme qui nous vient tout droit d'Apple Studios.

Voici Palm Royale

Le service de streaming Apple TV+ est sur le point d'enrichir son catalogue avec une nouvelle série, "Palm Royale". La première de cette comédie captivante est prévue pour le 20 mars 2024, où les abonnés pourront savourer les trois premiers épisodes de la saison 1. Par la suite, de nouveaux épisodes seront disponibles chaque mercredi, jusqu'au 8 mai.



"Palm Royale" brille grâce à sa distribution remarquable. Kristen Wiig, reconnue pour ses nominations aux Oscars et aux Emmy, tient le rôle principal. Elle est rejointe par un casting de renom comprenant Laura Dern et Allison Janney, toutes deux lauréates des Oscars et des Emmy, ainsi que des talents tels que Ricky Martin, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy et Kaia Gerber. Des invités spéciaux tels que Bruce Dern et Carol Burnett viennent également compléter cet incroyable casting.

L'histoire de "Palm Royale" est une véritable odyssée d'outsider. Elle suit les péripéties de Maxine Simmons (Kristen Wiig) qui cherche à se faire une place dans la haute société de Palm Beach. Dans un monde où la ligne entre riches et très riches semble impénétrable, Maxine se bat pour percer, posant la question éternelle : "Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour avoir ce que quelqu'un d'autre possède ?". Située dans le contexte explosif de l'année 1969, la série est un hommage à tous ceux qui luttent pour trouver leur place.



Au cœur de "Palm Royale", se trouve la quête universelle de l'appartenance dans la société, un thème qui résonne à travers les époques. La série est une adaptation libre du roman "Mr. and Mrs. American Pie" de Juliet McDaniel, promettant ainsi une combinaison de drame et d'humour.



Produite pour Apple TV+ par Apple Studios, "Palm Royale" est le fruit de la collaboration de créateurs et producteurs de renom. Abe Sylvia pour Aunt Sylvia's Moving Picture Company, Laura Dern et Jayme Lemons pour Jaywalker Pictures, Kristen Wiig, Katie O'Connell Marsh, Tate Taylor et John Norris pour Wyolah Films, ainsi que Sharr White, Sheri Holman et Boat Rocker, ont uni leurs forces pour donner vie à cette série. La réalisation est assurée par Tate Taylor, Abe Sylvia, Claire Scanlon et Stephanie Laing.



Rendez-vous dès le 20 mars 2024 pour découvrir cette nouvelle série qui s'annonce très prometteuse.



