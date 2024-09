Le mode always-on débarque sur l'iPhone 16 standard (màj : Apple a corrigé)

Personne ne l'a encore remarqué, Apple n'en ayant pas parlé lors de la conférence "It's Glowtime", mais l'iPhone 16 standard, le modèle de base de la nouvelle gamme 2024, récupère une fonctionnalité jusqu'ici réservée aux "Pro" : le mode "always-on" apparu avec l'iPhone 14 Pro.



: Apple a modifié son site français, la mention a été supprimée. C'était trop beau...

Un affichage toujours allumé

Les clients qui ne veulent pas mettre plus de 1 200 euros dans le nouvel iPhone 16 Pro, ou qui préfère avoir un téléphone plus léger, doivent savoir que l'iPhone 16 grapille encore une fonctionnalité aux "Pro" cette année. Après la Dynamic Island l'an passé, c'est l'affichage toujours allumé, le fameux always-on display, qui débarque d'après la fiche technique d'Apple en France.

La fonctionnalité "Always-On" sur l'iPhone permet à l'écran de rester partiellement actif même lorsque l'appareil est verrouillé.

Ainsi, l'écran affiche en permanence des informations comme l'heure, la date, les notifications, et les widgets (météo, calendrier, etc.), sans avoir besoin de toucher l'appareil. Tout cela est configurable selon vos souhaits, afin de garantir la confidentialité de vos données. L'écran "Always-On" est conçu pour consommer très peu d'énergie, grâce à la technologie OLED qui éteint les pixels noirs et réduit la luminosité de l'écran lorsque le téléphone n'est pas activé.



Voici une capture de la fiche technique (qui mentionne pourtant l'absence d'affichage adaptatif de 1 à 120 Hz, mais bien la capacité à descendre à 1 nit de luminosité) :

Les autres nouveautés de l'iPhone 16

Pour le reste, les iPhone 16 (6,1 pouces) et iPhone 16 Plus (6,7 pouces), ont reçu un nouveau bouton "Camra Control" qui permet de prendre rapidement des photos, et bien plus encore.

Le bouton est intégré dans le cadre de l'iPhone et fournit un retour haptique. Une pression ouvre l'application appareil photo, tandis qu'un appui prolongé lance l'enregistrement vidéo. Il permet également un accès rapide au zoom et à d'autres fonctionnalités via un geste de balayage et une nouvelle interface à l'écran.

Les deux modèles incluent le bouton d'action, introduit l'année dernière avec l'iPhone 15 Pro, une amélioration significative de l'autonomie, des écrans plus lumineux et plus résistants, le support du Wi-Fi 7, ainsi que la nouvelle puce A18. Cette puce offre une augmentation de 30 % des performances du CPU par rapport à l'A16 Bionic et intègre le ray tracing accéléré matériellement pour des graphismes de jeux améliorés. La série iPhone 16 est disponible en Ultramarine, Teal, Rose, Blanc et Noir, avec un verre arrière infusé de couleur.

Notons enfin qu'Apple a aligné verticalement les deux caméras, avec un appareil photo principal de 48 mégapixels qui fait également office de téléobjectif 12 mégapixels, et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Les deux modèles peuvent capturer des photos et vidéos spatiales, compatibles avec le casque Apple Vision Pro.

Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus commencent respectivement à 969 € et 1 119 €, avec 128 Go de stockage de base. Les précommandes seront ouvertes dès le vendredi 13 septembre, et les appareils seront disponibles le 20 septembre en magasin et chez les revendeurs.



