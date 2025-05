Évadez-vous à moto avec "Long Way Home" sur Apple TV+

Les deux premiers épisodes de Long Way Home, la nouvelle saison de la série de voyage emblématique d’Apple TV+, viennent de sortir sur la plateforme. Idéale pour les amateurs d’aventures pittoresques, cette série documentaire réunit à nouveau Ewan McGregor et Charley Boorman pour un périple à moto à travers l’Europe, où l’amitié, la découverte et les paysages époustouflants priment sur la mécanique.

La nouvelle saison est disponible !

La saison précédente sortie en 2020, Long Way Up, avait connu un franc succès durant la pandémie. Bien que les motos soient au cœur du voyage, c’est la complicité entre McGregor et Boorman, ainsi que les histoires qu’ils dévoilent, qui captivent le spectateur.

Par la suite, pour soutenir Long Way Up, Apple TV+ a ajouté les premières aventures du duo, Long Way Round et Long Way Down, à sa plateforme. Cette saison suivait leur traversée à motos électriques de l’extrême sud de l’Amérique du Sud jusqu’à la Californie.



Dans Long Way Home, McGregor et Boorman explorent 17 pays européens sur ce qu’Apple décrit comme des « motos anciennes capricieuses ». Il semble que ce soit de vieilles BMW et Moto Guzzi de plus de quarante ans (mais retapées). Ce retour aux sources mêle nouveaux chemins, charme authentique et détours inattendus.



Découvrez la bande-annonce de Long Way Home :