Matter 1.4 : une mise à jour majeure qui renforce l'écosystème Apple Home

La Connectivity Standards Alliance vient de dévoiler Matter 1.4, une mise à jour significative du standard de la maison connectée soutenu par Apple. Cette nouvelle version marque une étape importante dans l'évolution de la domotique, particulièrement pour les utilisateurs de l'écosystème Apple.

Une interopérabilité renforcée pour l'écosystème Apple

L'une des avancées majeures de Matter 1.4 est l'introduction de l'"Enhanced Multi-Admin", qui révolutionne la façon dont les appareils communiquent entre différentes plateformes. Pour les utilisateurs Apple, cela signifie qu'un appareil configuré dans l'application Maison pourra automatiquement être disponible sur d'autres plateformes compatibles, sans manipulation supplémentaire. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les foyers utilisant à la fois des appareils Apple et d'autres écosystèmes comme Google Home ou Amazon Alexa.



Les HomePod et l'Apple TV, qui servent déjà de routeurs frontières Thread, bénéficieront également d'une meilleure intégration grâce aux nouvelles spécifications concernant le partage des identifiants réseau Thread. Cette amélioration devrait considérablement simplifier la configuration et la gestion des appareils connectés dans l'écosystème Apple Home.

De nouveaux appareils compatibles

Matter 1.4 introduit un support étendu pour la gestion énergétique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les utilisateurs Apple. Les nouvelles catégories d'appareils comprennent :

Les systèmes solaires et leurs onduleurs

Les batteries domestiques et systèmes de stockage

Les pompes à chaleur

Les chauffe-eau connectés

Ces ajouts s'accompagnent de nouvelles fonctionnalités pour les thermostats, permettant une programmation avancée et des modes préréglés comme "Vacances" ou "Absence". Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cela signifie un contrôle plus précis de leur consommation énergétique directement depuis l'application Maison. On peut même imaginer une compatibilité avec les modes ne pas déranger personnalisables.

Perspectives d'avenir pour Apple Home

Bien que l'intégration complète de Matter 1.4 dans l'écosystème Apple ne soit pas immédiate, des rumeurs suggèrent qu'Apple prépare une offensive majeure dans le domaine de la maison connectée pour 2025, notamment avec un écran robotisé connecté. Cette mise à jour pose les fondations techniques nécessaires pour cette expansion. On doit évidemment s'attendre à voir apparaître progressivement de nouveaux appareils compatibles dans l'App Store, offrant une expérience plus fluide et plus intégrée. La certification des routeurs Matter devrait également simplifier l'infrastructure réseau nécessaire, réduisant potentiellement la dépendance aux HomePod et Apple TV pour la connectivité Thread.



Cette évolution marque un tournant important pour Apple Home, qui pourrait bientôt offrir l'une des expériences les plus complètes et intégrées du marché de la maison connectée, tout en maintenant les standards élevés de sécurité et de confidentialité chers à la marque. Preuve en est qu'Apple n'est pas toujours contre l'interopérabilité.



