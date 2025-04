Comme Apple, Amazon va lancer Alexa+ avec des fonctionnalités manquantes

1 com

L'intelligence artificielle promet beaucoup mais livre parfois moins que prévu. C'est le cas d'Amazon qui vient de lancer Alexa+ aux Etats-Unis, sa version améliorée par l'IA de son assistant vocal, mais sans toutes les fonctionnalités annoncées en grande pompe lors de sa présentation en février dernier.

Un lancement partiel et progressif

Alexa+, disponible depuis lundi pour certains utilisateurs américains, arrive avec plusieurs limitations notables. Selon des documents internes consultés par le Washington Post, de nombreuses fonctionnalités phares ne seront pas disponibles avant au moins deux mois, voire plus longtemps pour certaines.

Parmi les absents de ce lancement : la possibilité de commander de la nourriture sur Grubhub après une conversation contextuelle, l'identification visuelle des membres de la famille pour leur rappeler des tâches ménagères, ou encore la génération d'histoires pour divertir les enfants. La fonction permettant de brainstormer des idées de cadeaux est également reportée.

De plus, Alexa+ n'est actuellement disponible que sur certains appareils récents comme l'Echo Show, laissant de côté les propriétaires d'autres modèles comme le Fire TV ou l'Echo Spot. L'accès web promis sur Alexa.com n'est pas non plus au rendez-vous.

Des problèmes de confidentialité à résoudre

Un problème particulièrement préoccupant concerne la gestion des documents. Alexa+ permet bien de télécharger et résumer des documents comme des manuels d'instructions ou des contrats, mais les utilisateurs ne pourront pas les supprimer ensuite. Selon les emails internes obtenus par le Washington Post, même si le service client peut aider à effacer ces fichiers, toutes les données associées ne seront pas complètement supprimées. Amazon prévoit de corriger ce problème dans les prochaines semaines.

Apple n'est pas seule à rencontrer des difficultés avec l'IA

Cette situation rappelle étrangement celle d'Apple avec Apple Intelligence et la nouvelle version de Siri. La firme de Cupertino a également fait de grandes promesses concernant son assistant vocal amélioré par l'IA, mais a dû reporter de nombreuses fonctionnalités. Apple a même été contraint de retirer une publicité pour l'iPhone 16 qui mettait en avant des fonctionnalités qui n'existent pas encore, et qui n'existeront peut-être jamais. Cependant, une différence reste de taille : Amazon n'a jamais communiqué clairement sur une date de sortie précise.

Ces difficultés illustrent les défis que rencontrent les géants de la tech pour transformer leurs assistants vocaux traditionnels en véritables assistants IA conversationnels capables de rivaliser avec ChatGPT ou Claude. Comme le rappelle le Washington Post, "ce n'est pas facile de réinventer des assistants virtuels existants pour l'ère de l'IA générative".

Alexa+ est proposé à 19,99 dollars par mois, ou gratuitement pour les abonnés Prime. Reste à voir combien de temps il faudra pour que toutes les fonctionnalités promises soient effectivement disponibles. Le point positif est qu'Alexa+, étant seulement disponible aux Etats-Unis pour le moment, seuls les américains joueront les bêta-testeurs. Comme avec Apple Intelligence, le service qui arrivera en Europe plusieurs mois plus tard sera assurément de meilleure facture qu'à la sortie.