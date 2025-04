Samsung va lancer son robot d'IA Ballie cet été

Samsung s'apprête à lancer Ballie, un robot compagnon doté d'IA, cet été. Le géant coréen a présenté Ballie pour la première fois au CES en janvier 2020 sous la forme d'une balle robotique avec des fonctionnalités de base comme se déplacer, enregistrer des vidéos et répondre aux commandes vocales.

Un drôle de compagnon

Depuis ses débuts, Ballie a considérablement évolué. Samsung s'est associé à Google pour intégrer des capacités avancées dans le robot. En adoptant la technologie d'IA générative de Google Cloud, Ballie sera capable de tenir des conversations naturelles et de fournir une assistance personnalisée à domicile.

La version de Ballie améliorée contrôlera les appareils domestiques intelligents et ajustera l'éclairage selon les préférences des utilisateurs. Il accueillera les gens à la porte et apprendra les emplois du temps individuels pour offrir un soutien adapté. Le robot définira également des rappels et aidera dans les routines quotidiennes. Dans une vidéo animée, Samsung met en avant les interactions utiles de Ballie, comme trouver des vidéos divertissantes pour les enfants, fournir des conseils de style, suggérer des vêtements en fonction de la météo et aider les gens à respecter leurs horaires pour le travail et l'école.



Alimenté par l'IA Gemini de Google, Ballie interprétera l'audio, la voix, les données visuelles de sa caméra et les données des capteurs environnementaux. Cette intégration avancée de l'IA permettra au robot de fournir des recommandations pour améliorer la santé et le bien-être des utilisateurs.

Date de sortie cet été

Bien que Samsung n'ait pas encore annoncé les prix ni une date de lancement précise, l'entreprise a confirmé que Ballie sera disponible cet été. Les clients intéressés peuvent se préinscrire pour commander le robot sur le site web de Samsung.



De son côté, Apple prévoit le lancent d'un HomePad, une sorte de HomePod avec écran d'iPad pour l'an prochain.