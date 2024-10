Samsung annonce AirPlay sur ses téléviseurs dans les hôtels

L’un des récents projets d’Apple, c’est de simplifier la connexion des iPhone et iPad en AirPlay dans les chambres d’hôtel. Le principe est simple, le téléviseur affiche un QR Code, le résident de la chambre le scanne avec son appareil et la connexion se fait directement entre l’utilisateur et le téléviseur ! Pour cela, Apple s’est rapproché des marques de téléviseurs qui sont les plus utilisés dans les hôtels. Bien évidemment, Samsung figurait dans la liste.

L’AirPlay simplifié débarque sur les TV Samsung dans les hôtels

Samsung a récemment annoncé une avancée majeure dans l’expérience utilisateur de ses téléviseurs destinés aux hôtels, en rendant son système d’exploitation « Samsung Hospitality TV » désormais compatible avec AirPlay. Cette mise à jour permet aux clients des hôtels de connecter facilement leurs appareils iOS et iPadOS aux téléviseurs présents dans leur chambre.



Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les invités peuvent profiter de leurs contenus préférés directement sur le grand écran de leur chambre. Qu’il s’agisse de regarder des émissions et des films, écouter des playlists musicales, visionner des photos de leurs meilleurs souvenirs, faire des présentations professionnelles ou encore jouer à des jeux, tout est désormais possible via la télévision de l’hôtel.

La connexion à AirPlay est conçue pour être simple et sécurisée, les utilisateurs peuvent se connecter en scannant un code QR unique, affiché sur l’écran du téléviseur. Ce code QR se renouvelle automatiquement à chaque nouveau client, garantissant ainsi une connexion privée et sécurisée.



Un autre aspect rassurant de cette technologie est la confidentialité des données. Samsung assure qu’aucune information personnelle n’est stockée ni enregistrée sur le téléviseur. Toutes les données sont systématiquement effacées lors du départ du client, ce qui assure ainsi une totale confidentialité et une tranquillité d’esprit.



À prendre en compte quand même que le client de l’hôtel qui souhaite profiter du AirPlay devra avoir un iPhone sous iOS 17.3 minimum ou un iPad sous iPadOS 17.3 minimum. Il devra aussi être connecté au réseau WiFi de l’hôtel après avoir scanné le QR code. Ces deux critères sont indispensables pour envoyer les contenus de l’appareil Apple vers le téléviseur Samsung installé dans la chambre.



En intégrant AirPlay à ses téléviseurs destinés aux hôtels, Samsung améliore l’expérience des clients qui sont dans l’écosystème Apple, en leur offrant plus de confort et de personnalisation lors de leur séjour.



Source