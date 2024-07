iOS 17.3 RC permet la connexion à certains téléviseurs en AirPlay dans les hôtels

Apple a publié ce soir la dernière bêta (appelée Release Candidate) du cycle iOS 17.3, ce qui confirme l'information communiquée cette après-midi qui indiquait un lancement pour tous d'iOS 17.3 la semaine prochaine. Cette mise à jour ajoute une petite nouveauté : la facilité de la connexion AirPlay sur les téléviseurs des chambres d'hôtel. Avec iOS 17.3, vous allez pouvoir transférer un flux vidéo ou de la musique vers un téléviseur de votre chambre d'hôtel très rapidement et sans prise de tête.

AirPlay dans les chambres d'hôtel avec votre iPhone

Lors de la WWDC 2023, Apple avait révélé son intention de nouer des partenariats avec certaines chaines d'hôtels et constructeurs de TV pour faciliter la connexion AirPlay entre les clients et les téléviseurs installés dans les chambres. Les noms IHG Hotels, Resorts et LG avaient été communiqués par la firme de Cupertino, les accords étaient déjà conclus et d'autres constructeurs/chaines d'hôtels devaient arriver rapidement.



Initialement, "l'AirPlay dans les chambres d'hôtel" devait sortir en 2023, toutefois, Apple a repoussé le lancement en 2024. L'entreprise a visiblement tenu sa promesse, car la fonctionnalité est arrivée dans la Release Candidate d'iOS 17.3 publiée il y a moins d'une heure aux développeurs (et bientôt aux testeurs publics).

Un QR code et une connexion directe

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'iPhone de scanner un code QR sur le téléviseur de leur chambre d'hôtel afin d'établir une connexion AirPlay, dans le but de diffuser sans fil des vidéos, des photos et de la musique vers le téléviseur. Google propose déjà une fonction similaire sur certains téléviseurs d'hôtel, permettant aux clients de diffuser du contenu à partir de leur smartphone via Chromecast.



Apple a précisé dans la note d'iOS 17.3 RC, le message suivant :

Le support hôtelier AirPlay vous permet de diffuser du contenu directement sur le téléviseur de votre chambre dans certains hôtels

Malheureusement, il n'y a pas de précision dans quels hôtels ni sur quelles télévisions la connexion AirPlay sera simplifiée. Toutefois, vu l'ambition d'Apple à ce sujet, il y a fort à parier que les partenariats ont été nombreux entre la WWDC 2023 en juin 2023 et le lancement d'iOS 17.3 qui aura lieu la semaine prochaine.



La mise à jour iOS 17.3 va également fournir d'autres nouveautés, il y aura les playlists collaboratives sur Apple Music, la fonctionnalité "protection des appareils volés" (pour renforcer la sécurité dans l'éventualité où votre iPhone serait dérobé et que le voleur parviendrait également à acquérir le code d'accès de l'appareil), ainsi que le fond d'écran Unity Bloom pour l'écran de verrouillage. Ce fond d'écran se présente sous forme d'un contour de fleurs qui se remplissent de couleur lorsque l'écran est allumé.