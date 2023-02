LG ajoute Apple TV, Music, HomeKit et AirPlay aux téléviseurs webOS tiers

LG a annoncé une expansion du support des services Apple TV, Apple Music, AirPlay et HomeKit sur de nombreux téléviseurs. Alors que ces fonctionnalités sont disponibles sur les propres modèles webOS de LG depuis un certain temps, la firme coréenne les étend aux écrans tiers qui exécutent le logiciel webOS Hub de la société.

LG étend le support des services Apple

Dans un communiqué de presse, LG explique que les téléviseurs de 200 autres marques prennent en charge son logiciel webOS Hub. Cela inclut les marques Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa et Hyundai. Malgré la bonne nouvelle, il existe certaines limitations sur ces marques qui ajoutent la prise en charge de ces fonctionnalités Apple.

Voici un récapitulatif des nouvelles fonctionnalités, telles que décrites par le constructeur :

L'application Apple TV+, qui prend en charge le contenu TV+, les films et les émissions de télévision d'iTunes et les chaînes Apple TV pour les services de streaming tiers.

Apple Music avec Apple Music Radio, Paroles en direct, l'accès complet à la bibliothèque, etc.

AirPlay pour diffuser des films, de la musique, des jeux et des photos sur votre smart TV directement depuis votre iPhone, iPad ou Mac.

Prise en charge de HomeKit pour contrôler votre téléviseur via l'application Apple Home et avec Siri

LG précise qu'AirPlay et HomeKit sont uniquement disponibles sur les téléviseurs OLED et les téléviseurs UHD (4K) qui sont alimentés par webOS Hub 2.0, qui a été publié l'année dernière. L'application Apple TV et les applications Apple Music, cependant, arrivent sur une sélection beaucoup plus large de téléviseurs alimentés par webOS Hub à travers plus de 100 pays.

Il s'agit d'une arrivée massive de HomeKit, AirPlay, Apple Music et l'application Apple TV qui devrait faire plaisir aux clients ayant des produits Apple à la maison et ce genre d’écran, puisque le logiciel webOS Hub alimente une large gamme de téléviseurs à différents niveaux de prix dans le monde, dont une partie a moins de 200€ par exemple.



Rappelons enfin que la meilleure TV 2022 en 43 pouces est signée LG.

