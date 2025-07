ASUS lance son écran ProArt 6K de 32 pouces pour Mac cet été

ASUS s'apprête à lancer un écran très intéressant, nommé ProArt 6K de 32 pouces (PA32QCV), fin août, se positionnant comme un concurrent des Pro Display XDR et Studio Display d'Apple, mais aussi des UltraFine 6K de LG. Annoncé pour la première fois au CES en janvier 2025, l'écran est désormais prêt à être commercialisé au prix de 1 299 $ aux USA, le tarif en euros sera de 1 399 €.

Découvrez le dernier écran d'ASUS

Le ProArt 6K offre logiquement une résolution de 6016 x 3384 avec 218 pixels par pouce, garantissant un texte net et une clarté visuelle améliorée pour les professionnels de la création. Il couvre 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3 avec une précision des couleurs Delta E>2, bénéficiant d'une calibration en usine et d'un préréglage de couleur P3 spécifique pour Mac afin d'assurer une cohérence des couleurs sur les Mac. Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité, le contraste et la température des couleurs via l'ASUS DisplayWidget Center, et les utilisateurs de Mac peuvent contrôler la luminosité directement via l'écran lorsqu'il est connecté, pour une expérience sans perturbation.

L'écran prend en charge les normes HDR10 et VESA DisplayHDR 600 pour un contraste éclatant, avec des blancs lumineux et des noirs profonds. Un capteur de lumière ambiante ajuste la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage, et la technologie anti-reflet LuxPixel d'ASUS minimise les reflets sans compromettre la qualité de l'affichage.



Pour la connectivité, l'écran inclut deux ports Thunderbolt 4 avec une alimentation de 96 W pour charger des appareils comme le MacBook Pro et le MacBook Air, ainsi qu’un port HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-A, une sortie pour casque, un port USB-C pour le commutateur KVM et un port USB-C supplémentaire en aval. Mieux, la fonction Auto KVM permet de basculer et de contrôler deux Mac ou PC connectés avec un seul clavier et une seule souris.

Un concurrent de taille

Par rapport au Pro Display XDR d'Apple, l'écran ASUS offre la même résolution et densité de pixels, mais présente une luminosité standard, maximale et soutenue plus faible, un contraste légèrement en-dessous, l'absence de gradation locale, une précision des couleurs légèrement inférieure et aucun mode de référence. Cependant, il propose des ajustements similaires pour l'inclinaison et le pivotement, intègre des haut-parleurs (pas de webcam) et est nettement plus abordable.



L’ASUS ProArt Display PA32QCV sera disponible sur le marché fin août pour 1 299 $, offrant une option performante et économique pour les professionnels. En France, la page est déjà en ligne, au prix de 1 399 €. C'est bien moins que les 1 749 € du Studio Display.



À noter que le ProArt 4K de 27 pouces est affiché à 490 € sur Amazon.

