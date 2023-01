L'écran Apple Studio Display 5K est en promo sur Amazon

Si l'idée de vous offrir un écran Studio Display d'Apple est resté un rêve compte tenu de son prix officiel, sachez que le moment est peut-être venu avec une belle promotion sur Amazon. Vendu habituellement à 1749 euros, le moniteur 5K d'Apple est affiché à 1659 euros. Mieux, la version nano-texturée qui est un traitement du verre contre les reflets est à 1789 euros au lieu de 1999 euros.

Un écran Apple très polyvalent

Le Studio Display sorti en mars 2022 est autant une station d'accueil pour Mac qu'un écran autonome. Bien que la dalle 5K soit précise et lumineuse, les ports, la webcam, le microphone et les excellents haut-parleurs sont les véritables atouts de ce moniteur. C'est une façon élégante d'équiper un Mac mini ou un Mac Studio sans acheter de multiples accessoires, et cela élimine également le fouillis de câbles lorsque vous voulez utiliser et charger un MacBook Pro à votre bureau car l'écran peut recharger l'ordinateur portable. Si l'on associe cela à l'esthétique typique d'Apple et son intégration à l'écosystème, c'est LE bon choix.

En revanche, ce n'est pas une dalle miniLED comme son grand frère le Pro Display (affiché trois fois plus cher), et il se contente d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Apple a certainement compris qu'il fallait baisser le prix de son écran car la concurrence comme le M8 de Samsung en offre presque autant pour moins cher.



Si vous avez optez pour le Mac mini M2, un ordinateur Apple qui vient de sortir avec un excellent rapport qualité / prix, il faut probablement considérer l'achat du Studio Display.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.