Le super moniteur M8 32 pouces de Samsung est en promo ! #BlackFriday

Dévoilé lors du CES 2022, l'excellent moniteur M8 de Samsung est enfin en promotion. Pour le Black Friday 2022, le constructeur coréen a baissé le prix de celui qui s'associe parfaitement aux Mac d'Apple, notamment parce qu'il reprend le style bien connu de l'iMac M1, jusqu'à proposer plusieurs coloris.



Au lieu de 749 euros, le M8 est actuellement à 649 euros.

Le Samsung M8 est un excellent compagnon pour Mac

Lorsque Samsung a présenté pour son moniteur M8 en janvier 2022, nous avions tout de suite fait le parallèle avec les produits d'Apple. Concurrent du Studio Display, le M8 est très intéressant à plus d'un titre. Déjà, son prix de base est inférieur de 1000 euros au moniteur d'Apple. Oui, le prix d'un iPhone 14.



Pourtant, malgré cet écart hallucinant de tarif, le remplaçant du M7 n'a rien à envier à l'écran d'Apple.



La puce intégrée lui permet par exemple d'être autonomie pour exécuter des applications comme Netflix ou Apple TV+, mais aussi des services Google comme Docs, Duo, etc. Avec sa connectivité complète, vous pourrez tout faire puisque le M8 offre un port HDMI, un port USB-C, le WiFi, le Bluetooth ou encore la compatibilité AirPlay 2 pour envoyer ses médias sans fil depuis un iPhone, iPad ou Mac.



Côté technique, ce n'est pas mal non plus avec une dalle 4K (3840 x 2160 pixels) HDR10+ de 32 pouces (GSYNC Compatible / AMD FreeSync Premium Pro) soutenue par une interface USB-C pour le couplage avec une machine hôte. Il offre un temps de réponse de 4 ms pour les joueurs et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Mieux encore, le M8 est doté d'une sortie d'alimentation de 65 W pour alimenter un ordinateur comme un MacBook ou un PC portable. En revanche, il est un peu dommage que la caméra soit un module à part, fourni dans la boîte, mais qui vient surmonter l'écran.



Mais un client Apple cherche surtout un produit design. Et il suffit de jeter un coup d'œil au nouveau M8 Smart Monitor pour comprendre l'inspiration de Samsung. L'iMac M1 a servi de modèle, que ce soit le cadre, le pied ou le profil, tout y est. Mieux, Samsung a prévu quatre options de couleurs différentes.

© Samsung - Même la présentation de l'écran montre Apple TV+

Le M8 de Samsung au meilleur prix

Face au récent Studio Display d'Apple, Samsung a une belle carte à jouer avec son M8. En effet, l'écran d'Apple a été très critiqué pour son prix trop haut perché et le choix de ne proposer que 27 pouces.



Si vous cherchiez un moniteur pour travailler confortablement à la maison ou même pour avoir un écran connecté dans votre chambre, le Samsung M8 est en promotion à 649 euros, soit 1100€ de moins que le Studio Display !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.