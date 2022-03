Les tests de l'écran Apple Studio Display sont tombés : un demi-échec !

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Mac

Alban Martin

Réagir



Les premiers avis et tests de l'Apple Studio Display viennent d'être partagés par certains médias américains et YouTubers, de quoi se faire une bonne idée du tout dernier écran de la marque. Les critiques ont fait l'éloge de certains aspects tels que le haut-parleur et le microphone intégrés de l'écran, tandis que d'autres ont estimé que le moniteur était un véritable échec. Revue de presse avec des attaques sur la qualité d'affichage et la caméra frontale !

L'écran Apple Studio Display en détail

Affiché à partir de 1749 € (1599 $), le Studio Display est le premier nouvel écran externe d'Apple depuis le très cher Pro Display XDR de 2019. Il est doté d'un écran Retina 5K de 27 pouces avec une luminosité allant jusqu'à 600 nits, support des couleurs P3 Wide, True Tone, un port Thunderbolt, trois ports USB-C, une puce A13 Bionic intégrée, un réseau de trois microphones, une caméra Ultra Large (f/2,4) de 12 mégapixels avec Center Stage, et un système sonore à six haut-parleurs avec prise en charge de Spatial Audio.

Un support réglable en angle est inclus dans le prix de l'écran, mais pour 400 euros de plus, il existe un support réglable en inclinaison et en hauteur, ainsi qu'une option d'adaptateur de montage VESA qui permet d'utiliser l'écran en orientation portrait ou paysage. Il existe également une option de 300 € pour le verre nano-texturé qui minimise les reflets dans les espaces de travail avec un éclairage intense.

Mac Studio © The Verge

Les premiers avis sur le Studio Display 2022

Design

Les critiques sont toutes unanimes sur ce point, le design fin et entièrement en aluminium du Studio Display est une réussite. Cependant, quelques détails comme la chauffe ou le pied auraient pu être améliorés à ce niveau de prix comme le rappelle Gizmodo :

Sur le dessus se trouvent des orifices de ventilation pour le refroidissement passif ; le panneau arrière a chauffé pendant mes tests mais n'a jamais atteint des températures inquiétantes.



Comme ceux du Mac Studio, les patins en caoutchouc du Studio Display n'ont pas réussi à maintenir l'écran sur mon bureau en bois. Il a glissé lorsque j'ai inséré ou déconnecté les câbles de l'entrée/sortie arrière.

Qualité de l'affichage

Du côté de CNBC, on trouve que la qualité d'affichage est bonne, mais pas impressionnante :

La qualité de l'image sur le Studio Display est bonne, mais elle ne vous époustouflera pas. J'apprécie le fait que le texte soit bien net grâce aux pixels supplémentaires. Les personnes qui lisent sur leur ordinateur pendant des heures par jour pourraient donc l'envisager. Et même s'il peut sembler cher, il est bien moins cher que le Pro Display XDR qu'Apple vend également, qui coûte 4 999 dollars avant d'ajouter le support de 1 000 dollars.

Même son de cloche chez The Verge, qui précise sa pensé avec l'absence de HDR et de ProMotion sur le Studio Display malgré un prix haut perché :

Le vrai problème, c'est que 1 599 dollars, c'est beaucoup d'argent, et ici, cela vous permet d'acheter une technologie de panneau qui est terriblement en retard. Comparé aux autres écrans Apple de la gamme Mac, iPhone et iPad, le Studio Display est en fait plus remarquable pour les choses qu'il ne possède pas.



[...]



Le Studio Display se distingue également par le fait qu'il s'agit d'un écran SDR, sans mode HDR à proprement parler. Les iPhones, iPads et ordinateurs portables Mac haut de gamme d'Apple prennent tous en charge le HDR, mais le Studio Display plafonne à 600 nits, et Apple ne propose aucun mode HDR dans son logiciel. Là encore, on en revient à l'ancienne technologie de rétroéclairage : le véritable HDR nécessite une gradation locale, et le Studio Display n'en dispose pas.



L'écran Studio Display n'offre également qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui est à la fois la norme et terriblement en retard par rapport aux autres produits haut de gamme d'Apple comme l'iPhone 13 Pro, l'iPad Pro et le MacBook Pro...

Gizmodo a également été déçu par le manque de noirs véritables dû à la dalle LCD du Studio Display :

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une dalle IPS standard, vous n'obtiendrez donc pas les niveaux de noir parfaits que l'on trouve sur un écran OLED, ni la prise en charge du HDR pour un meilleur contraste. J'ai placé l'écran OLED du HP Spectre x360 16 côte à côte avec le Studio Display et mon regard a été attiré par l'ordinateur portable. Les noirs de l'écran étaient gris foncé en comparaison, et les couleurs n'avaient pas la même saturation que celles du Spectre. Je n'utiliserais pas non plus le Studio Display comme moniteur de jeu, compte tenu de son taux de rafraîchissement minable de 60 Hz. C'est la norme pour un écran de cette résolution, mais une partie de moi espérait qu'Apple trouverait un moyen d'ajouter ProMotion.

Les spécifications de l'écran ont été régulièrement signalées comme décevantes par les critiques, compte tenu du prix du Studio Display.

Microphones et haut-parleurs

Pour The Verge, la qualité des microphones et des haut-parleurs intégrés du Studio Display est indéniable :

Commençons par les bonnes choses : le micro et les haut-parleurs ont un son formidable. Vraiment, vraiment génial. Vous pouvez régler le réseau de trois microphones pour isoler ou non la voix dans le Centre de contrôle, et vous obtiendrez un son aussi bon, voire meilleur, que celui de n'importe quel micro de conférence que j'ai pu entendre... Les haut-parleurs sont puissants et profonds, et même si je ne suis pas entièrement convaincu que l'audio spatial dans la musique est autre chose qu'un gadget, et encore moins que l'audio "spatial" puisse être produit par un système de haut-parleurs stéréo situé en face de vous, il est certain qu'Apple y met tout son cœur - si vous lisez un clip Atmos, vous entendrez des swoosts spectaculaires, ce qui est toujours amusant. Ce sont les meilleurs haut-parleurs intégrés que j'ai jamais entendus.

Gizmodo a eu à peu près les mêmes mots.



Chez TechRadar, si les microphones ont impressionné le testeur, en revanche la prise en charge de l'audio spatial du Studio Display est moins impressionnante :

La prise en charge de l'audio spatial était moins impressionnante. Nous avons essayé quelques pistes en Dolby Atmos et nous n'avons pas vraiment eu l'impression que le son provenait de notre entourage. Le son surround virtualisé est toujours un défi à relever, et ne peut jamais être comparé aux enceintes physiques, et c'est malheureusement le cas avec le Studio Display.

Petit bémol pour Brian de TechCrunch qui, bien que la configuration des micros soit commercialisée comme étant "de qualité studio", explique que pour les utilisateurs "qui prévoient de faire beaucoup plus que de la simple webconférence, je recommanderais de brancher un micro externe sur l'un des ports susmentionnés".

Appareil photo

L'appareil photo intégré de 12 mégapixels est l'un des principaux sujets de préoccupation des tests du jour. The Verge a déclaré que "la fonction webcam du Studio Display fonctionne si mal qu'elle est pratiquement inutilisable".

Apple a une longue histoire de production d'images étonnantes avec des capteurs de 12 mégapixels et des puces de série A, et pour une raison quelconque, cette chose est tout simplement affreuse.



En fait, il est affreux dans une bonne lumière, et carrément misérable dans une faible lumière... il produit une image granuleuse, bruyante, avec pratiquement aucun détail. Je l'ai essayé dans FaceTime, dans Zoom, dans Photo Booth, dans QuickTime - vous l'avez dit, c'est la même triste qualité d'image. Désactiver la fonction Center Stage qui vous suit dans la pièce n'aide pas. Activer et désactiver le mode portrait n'aide pas.



Notre règle a toujours été d'évaluer les produits en fonction de ce que nous avons sous les yeux et jamais en fonction de la promesse d'une future mise à jour logicielle, et en fonction de ce que j'ai sous les yeux, je ne voudrais tout simplement pas utiliser cet appareil photo. Les caméras du nouveau MacBook Pro et de l'iMac M1 sont bien supérieures à ce que nous voyons ici, et une caméra frontale d'iPhone est encore meilleure. J'espère qu'Apple améliorera les choses par logiciel à l'avenir, mais je ne dépenserais pas 1599 dollars pour cet écran avant que cela ne se produise réellement.

D'autres critiques sont généralement d'accord avec les résultats décevants de la webcam intégrée, TechCrunch faisant le commentaire suivant :

...l'image est étonnamment inférieure à celle des Macs M1 récents. La balance des blancs n'est pas bonne et il y a plus de bruit dans l'image. Mon premier réflexe a été d'essayer d'enlever le film protecteur que j'avais peut-être laissé par accident, mais en vain. C'est comme ça que l'image est maintenant - une déception assez énorme pour un moniteur qui commence à 1 599 $.

Gizmodo a également trouvé que l'appareil photo était "bien" mais "bruyant". Apple a déclaré que des améliorations à la caméra du Studio Display seraient apportées dans une mise à jour logicielle, mais on ne sait pas exactement sur quels points précis.

Supports et option de nano-texture

Dernier point, les options. The Verge a noté que "l'option nanotexture à 300 $ est sensible aux traces et est difficile à nettoyer", tandis que Gizmodo a critiqué les options de support du Studio Display :

Le Studio Display est inexplicablement dépourvu de réglage en hauteur. Pour cela, il faut payer 400 dollars de plus pour un support complètement différent. Apple pense peut-être que certaines personnes n'en auront pas besoin ; quoi qu'il en soit, un support réglable en hauteur devrait faire partie des enjeux du prix de base. Pour aggraver les choses, les options de support ne sont pas interchangeables, ce qui signifie que ce que vous achetez est ce que vous obtenez. Ce que vous pouvez faire avec le support standard est d'incliner l'écran de -5 degrés à 25 degrés, ce qui est plus efficace pour fournir un angle de vision optimal que je ne l'avais prévu. Cela dit, si, comme moi, vous avez besoin de vous dégourdir les jambes et de vous tenir debout à différents moments de la journée de travail, préparez-vous à dépenser davantage ou optez pour un support VESA.

Pour les deux testeurs, "ce sont ces types de coûts supplémentaires "cachés" qui mettent à l'épreuve la patience de beaucoup de gens lorsqu'il s'agit d'Apple".



Voilà, un verdict très mitigé pour l'écran externe d'Apple le plus abordable de la gamme... Quelqu'un a commandé le nouvel écran parmi vous ? On imagine qu'avec un prix à 899 voire 999€, les avis auraient été très différents. Mais à près de 2000€, un tel produit se doit d'être irréprochable.



Quelques vidéos tests pour finir :