Apple peut changer le pied de l'écran Studio Display après l'achat

Hier à 18:10

Accessoires Apple

Medhi Naitmazi

Bien que la page produit du site d'Apple indiquent que les deux supports du Studio Display et l'adaptateur de montage VESA ne sont "pas interchangeables" après l'achat, les clients peuvent se rendre dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple pour faire reconfigurer leur Studio Display.

Un pied interchangeable, mais pas gratuitement

Nous vous l'expliquions au lendemain de la présentation du Studio Display, il est important de choisir le pied avec attention au moment de la commande car le support n'est pas modifiable par la suite. Heureusement, une solution existe si vous vous êtes trompés, ou si tout simplement vous envisager d'utiliser le dernier écran de la marque d'une autre manière. Dans ce cas, il est possible de prendre rendez-vous dans un Apple Store ou un prestataire de services agréé Apple pour modifier le système, selon la documentation interne obtenue par MacRumors.

Passer d'un pied réglage en inclinaison à un pied réglage également en hauteur ou même à support mural VESA est donc possible, moyennant finance. Oui, il faudra s'acquitter du matériel (environ 300€) et de la main d'oeuvre. Une opération pécuniaire qui est donc loin d'être anodine puisqu'on pourrait s'approcher du prix d'un iPhone SE 2022 par exemple.



Les supports autonomes et les kits de mise à niveau des supports VESA sont uniquement disponibles pour les techniciens certifiés et ne sont pas vendus sur la boutique en ligne d'Apple.



Pour mémoire, les premiers Studio Display sont arrivés vendredi 18 mars chez les clients qui profitent d'un écran LCD 5K de 27 pouces, d'une caméra Ultra Wide de 12 mégapixels avec Center Stage, d'un système audio à six haut-parleurs avec Spatial Audio, d'un port Thunderbolt 3 et de trois ports USB-C. Si le prix démarre à 1749€, il peut grimper à près de 2500€ avec un support spécifique et un verre nano-texturé limitant les reflets. Mais une partie des testeurs trouve l'écran trop cher pour ce qu'il offre en matière de qualité d'affichage. On aurait aimé du miniLED ou de l'OLED à ce tarif.