Comparatif entre l'iPhone SE 3 et le Galaxy A53 : lequel choisir en 2022 ?

Il y a 14 min (Màj il y a 11 min)

iPhone

Alexandre Godard

Réagir



Si le haut de gamme offre une bataille entre l'iPhone 13 et le Galaxy S22, le milieu de gamme se concentre sur l'iPhone SE 3 qui sort aujourd'hui et le Galaxy A53 qui débarque le 1er avril. Pour vous aider, voici un comparatif détaillé des deux milieux de gamme d'Apple et de Samsung.

Un combat printanier entre Apple et Samsung

Hier, aux alentours de 15 heures, Samsung a présenté ses nouveaux smartphones de la gamme Galaxy A, le A33 et le A53. Cette gamme est la plus populaire chez la marque sud-coréenne car elle possède deux points clés, à savoir un prix "abordable" et des caractéristiques plutôt intéressantes. Un milieu de gamme équilibré pourrait-on dire.



Si le A33 a de beaux atouts, nous allons tout de même nous concentrer sur son grand frère, le A53, qui est un peu plus cher mais surtout plus puissant. De plus, son prix de 459 € le place dans le même secteur tarifaire que l'iPhone SE 3 qu'Apple a dévoilé il y a dix jours.



C'est pourquoi nous allons faire une rapide comparaison entre le Galaxy A53 de Samsung et l'iPhone SE 3 d'Apple. Bien évidemment, nous ne prendrons pas en compte les préférences de chacun en termes d'OS car si vous êtes un fan inconditionnel d'iOS, le match est plié d'avance.

iPhone SE 3 ou Galaxy A53 : guide d'achat

iPhone SE 3 Galaxy A53 Prix 529 € 459 € Processeur A15 Exynos 1280 OS iOS 15 Android 12 Stockage 64 Go 128 Go Type d'écran LCD 4.7 OLED 6.5 Taux de rafraîchissement 60 Hz 120 Hz Indice de résistance IP67 IP67 Durée de vie (mise à jour) 4-5 ans 6 ans minimum Appareil photo Caméra 12 mégapixels Caméra large 64 Mp

Caméra ultra-large 12 Mp

Caméra Bokeh 5Mp

Macro 5Mp Date de sortie 18 mars 2022 1er avril 2022



En ce qui concerne le prix, élément fondamental, c'est Samsung qui remporte la manche. Le Galaxy A53 coûte tout de même 70 € de moins que son concurrent. En revanche, la puce A15 d'Apple et notamment son optimisation maison aux petits oignons permettent à l'iPhone d'être bien plus fluide à l'utilisation que son concurrent du jour avec son Exynos 1280. Pour rappel, l'A15 est également le processeur qui fait tourner l'iPhone 13.



Pour l'écran, le A53 sort forcément vainqueur dans cette catégorie. Son écran Infinity O (OLED + petite bulle pour la caméra) est bien plus joli que l'écran LCD du SE. Sue ce point, Apple ne peut pas rivaliser, la pomme mise tout sur la puissance mais pour ce qui est des grosses bandes noires en haut en et bas, difficile à avaler en 2022, en attendant l'iPhone 14 Pro avec sa pilule.



En parlant de l'écran, celui du A53 offre du 120 Hz (non adaptatif) tandis que le SE reste bloqué au 60 Hz. Attention, le fait que le 120 Hz ne soit pas adaptatif rend la fonctionnalité gourmande en énergie étant donné qu'elle est tout le temps en marche lorsqu'elle est activée, même quand ce n'est pas nécessaire. Du côté du SE, il faut reconnaître que iOS 15 est tellement bien optimisé que le 60 Hz est très agréable au quotidien.



Le stockage est comme souvent plus généreux du côté de Samsung et cela se vérifie une fois de plus avec un départ à 128 Go là où Apple en offre 64 Go. Les deux smartphones sont certifiés IP67 et donc résistants à l'eau et à la poussière.



Sur la partie photo, difficile de se prononcer puisque nous n'avons aucun des deux smartphones entre les mains. Par contre, facile de constater que le bloc photo du A53 est bien plus fourni que le pauvre et solitaire capteur 12 Mp de l'iPhone SE 3.



Enfin, pour la durée de vie de ces deux smartphones, Apple reste imbattable. Malgré la promesse de Samsung de s'améliorer dans ce domaine avec une garantie de 4-5 ans de mise à jour sur ce Galaxy A53, Apple est indétrônable dans ce domaine. Preuve en est, l'iPhone 6S sorti il y a plus de 6 ans est encore à jour.

Conclusion et avis

Pour conclure, il faut admettre qu'une fois de plus, la bataille 2022 entre Apple et Samsung est similaire aux années précédentes. Si l'iPhone SE 3 vous garantit de la longévité, de la fluidité et de la sécurité, il pêche sur la générosité.



À l'inverse, Samsung est généreux mais assez désordonné. L'écran OLED, le 120 Hz, les 128 Go de stockage, le module photo... tout y est. Néanmoins, nous savons par avance que certains capteurs photo ne seront pas assez maîtrisés tout comme le 120 Hz qui fonctionne non-stop lorsqu'il est activé. Le risque de devoir racheter un autre smartphone plus rapidement est également à prendre en compte.



À vous de choisir !