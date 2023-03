Comparatif de batterie entre l'iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra

Voici, comme chaque année, le fameux test de batterie de PhoneBuff entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et l'Apple iPhone 14 Pro Max pour voir quel téléphone haut de gamme tient le plus longtemps sur une seule charge. Nous sommes les premiers à vous partager les résultats.



Encore une fois, Samsung arrive six mois après Apple, c'est pourquoi nous avions déjà vu un comparatif entre l'iPhone 14 Pro Max et le Galaxy S22 Ultra. La firme de Cupertino avait remporté la première manche, mais maintient-elle son avance avec le S23 Ultra qui annonce une autonomie en hausse de 20 %.

Qui a la meilleure autonomie

L'iPhone 14 Pro Max dispose d'une excellente autonomie, mais celle du Galaxy S23 a, théoriquement, augmenté de 20 % grâce à l'utilisation de la puce Snapdragon 8 Gen 2 basée sur une technologie 5 nm de deuxième génération, ainsi qu'à la nouvelle génération de panneaux OLED LTPO qu'il propose.



Avec sa batterie de 5000 mAh, le dernier fleuron de Samsung tient le choc, sauf dans quand il s'agit de calculs graphiques pour les jeux ou la vidéo. En effet, le S23 Ultra consomme plus d'électricité dans ces deux cas d'utilisation, ce qui entraîne sa perte au final face au 14 Pro Max et sa "petite" batterie de 4323 mAh.



En tout honnêteté, Samsung a tout de même grandement amélioré l'autonomie de son nouveau modèle, car l'écart s'est resserré avec seulement 38 minutes cédées à Apple. Le S23 a tenu 11 heures et 6 minutes, quand le 14 Pro Max a atteint 11 heures et 44 minutes en activité. La différence n'est plus que de 6 %, ce qui est probablement négligeable pour la plupart des clients (un résultat assez proche du dernier comparatif de vitesse). En revanche, il serait intéressant que PhoneBuff réalise le même test dans six mois, après avoir utilisé les deux smartphones quotidiennement.

Samsung est plus rapide

Rappelons enfin que, là où le Galaxy S23 Ultra brille par rapport à l'iPhone 14 Pro Max, c'est au niveau de la vitesse de chargement. Même si elle n'atteint pas les 23 minutes de charge du OnePlus 11 pour une batterie de 5 000 mAh, la vitesse de charge rapide de Samsung est tout à fait décente puisqu'il faut 66 minutes pour remplir une batterie de 5 000 mAh avec le chargeur 45W de Samsung. De son côté, l'iPhone 14 Pro Max nécessite près de deux heures pour recharger une unité plus petite avec un maximum de 27 W, Samsung devance à nouveau son rival Apple en ce qui concerne les temps de charge.



Voici la vidéo comparative sur YouTube :