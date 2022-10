L'iPhone 14 Pro Max explose les Pixel 7 Pro et Galaxy S22 Ultra en autonomie

L'iPhone a souvent été critiqué pour son autonomie décevante, cela s'explique par l'absence d'initiative d'Apple d’offrir une meilleure batterie. Heureusement, les choses ont changé depuis les iPhone 12, avec l'arrivée du modem 5G très énergivore et des nouveaux écrans toujours plus compétitifs, Apple n'a pas eu d'autres choix que de proposer enfin des batteries plus performantes. Et avec l’iPhone 14 Pro Max, la firme explose tous les concurrents !

L'iPhone 14 Pro Max fait mieux que les derniers smartphones de Google et Samsung

Apple qui rivalise sur l'autonomie avec ses iPhone ?

On aurait dit cela il y a 7 ans en arrière, on aurait probablement été pris pour Le Gorafi, mais c'est bien une réalité en 2022 !

Selon un récent test opéré par la chaîne YouTube PhoneArena, l'iPhone 14 Pro Max propose une meilleure autonomie que la majorité des smartphones haut de gamme concurrents.

Ce qui est troublant, c'est que l'iPhone 14 Pro Max possède une large avance par rapport au Pixel 7 Pro de Google et même le Galaxy S22 Ultra de Samsung.



On savait qu'avec son dernier smartphone, Apple avait boosté l'autonomie pour éviter que les clients soient confrontés à des difficultés à cause de l'écran Always-On et le nouveau modem 5G de Qualcomm, mais on n'imaginait pas que la firme de Cupertino prendrait une telle avance !



Les développeurs de l'Apple Park ont probablement aussi travaillé sur une belle optimisation avec iOS 16, on connait le talent d'Apple quand il s'agit de faire fonctionner le matériel et le logiciel avec une totale homogénéité.

PhoneArena a exécuté plusieurs tests avec les nouveaux smartphones, deux comparaisons par cycle de charge ont été effectuées. Le YouTuber a commencé par la reproduction d'une navigation banale sur un navigateur internet. On retrouve des visites sur des sites d'actualités essentiellement, voici les résultats avant extinction :

iPhone 14 Pro Max : 19 heures et 5 minutes

iPhone 14 Pro : 16 heures et 18 minutes

Pixel 7 Pro : 14 heures et 19 minutes

Pixel 7 : 13 heures et 56 minutes

Galaxy S22 Ultra : 13 heures et 17 minutes

Pixel 6 Pro : 13 heures et 13 minutes

L'iPhone 14 Pro Max est le grand gagnant de cette première phase de test. Rappelons quand même que le YouTuber a pris soin de régler la luminosité à l'identique sur tous les smartphones et ils étaient tous connectés au même réseau WiFi avec une distance égale pour le routeur.

​​​​​Le second test s'est intéressé aux vidéos en streaming, pour cela, PhoneArena a ouvert l'application YouTube, l'objectif a été le même qu'avec la navigation internet, voir jusqu'où sont capables d'aller les smartphones avant d'afficher une batterie à 0%.

Voici les résultats :

iPhone 14 Pro Max : 11 heures et 0 minute

Pixel 7 Pro : 9 heures et 39 minutes

iPhone 14 Pro : 9 heures et 14 minutes

Pixel 7 : 9 heures et 13 minutes

Pixel 6 Pro : 9 heures et 10 minutes

Galaxy S22 Ultra : 7 heures et 27 minutes

On s'aperçoit ici que Google arrive à doubler l'iPhone 14 Pro, mais que l'iPhone 14 Pro Max est à nouveau le leader en conservant un écart conséquent avec les autres modèles.



Ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max possèdent une batterie moins performante que le Galaxy S22 Ultra, le Pixel 7 Pro, le Pixel 7 ainsi que le Pixel 6 Pro.

Voici la comparaison :

iPhone 14 Pro Max : 4323mAh

iPhone 14 Pro : 3200 mAh

Galaxy S22 Ultra : 5000 mAh

Pixel 7 Pro : 5000mAh

Pixel 7 : 4355mAh

Pixel 6 Pro : 5000mAh

À travers ce test d'autonomie, Apple donne une belle leçon à ses concurrents en prouvant qu'inclure une batterie performante dans un smartphone, c'est bien, mais que ça ne fait pas tout. Il y a aussi une gigantesque optimisation logicielle à faire pour figurer parmi les meilleurs !