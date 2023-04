L'iPhone 14 conserve mieux sa valeur que les Galaxy S23 et Pixel 7

Une fois n'est pas coutume, la gamme "iPhone 14" d'Apple conserve sa valeur mieux que la concurrence, avec par exemple une perte 40 % moins forte que la gamme Galaxy S23 de Samsung, selon un rapport de la société spécialisée SellCell.



Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro sont sorties en septembre de l'année dernière, tandis que la gamme Galaxy S23 de Samsung n'a commencé à être livrée qu'en février 2023.

Apple roi de la valeur

En comparant les prix des téléphones d'occasion (en état "comme neuf" et "bon") de chacune des gammes phares deux mois après leur lancement respectif, SellCell a constaté que les iPhone 14 n'ont perdu en moyenne que 31 % à 35 % de leur prix de vente conseillé en état "comme neuf" ou "bon", respectivement, au cours des deux mois suivant leur commercialisation, tandis que les Galaxy S23 ont perdu 43,3 % (comme neuf) ou 47,7 % (bon état) de leur valeur en moyenne sur la même durée.

La société a également évalué la gamme phare actuelle de Google, le Pixel 7, qui se place derrière les deux géants puisqu'il a perdu jusqu'à plus de la moitié de sa valeur. En moyenne, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro se sont dépréciés de 45,9 % pour les appareils en état "comme neuf" et de carrément 51,1 % s'ils sont en bon état deux mois après le lancement.



Ces chiffres démontrent que l'iPhone continue d'être un excellent investissement, surpassant tous ses concurrents. Cependant, le rapport de SellCell note toutefois que la gamme S23 conserve mieux sa valeur que son prédécesseur, le Galaxy S22, tandis que la série iPhone 14 conserve en moyenne 5,7 % de valeur en moins deux mois après le lancement par rapport aux iPhone 13 de 2021.

Le S23 est cependant plus performant que la gamme S22 (2 mois après le lancement), comblant l'écart de valeur avec l'iPhone 14. L'iPhone 14 a également sous-performé par rapport à l'iPhone 13 en termes de rétention de valeur, avec une valeur inférieure de 5,7 %.

Si Apple est devant, ce sera certainement bientôt encore plus le cas avec la gamme d'iPhone 15 qui sera présentée et lancée en septembre prochain. D'après les rumeurs les plus crédibles, l'iPhone 15 de base aura la Dynamic Island, les "Pro" auront des bords d'écran ultra fins, un bouton d'action semblable à celui de l'Apple Watch Ultra et une puce A17 en 3 nm.



Google, quant à lui, pourrait annoncer sa gamme Pixel 8 de nouvelle génération (ou au moins le Pixel 7a) lors de son événement I/O pour les développeurs en mai.