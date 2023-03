Le Google Pixel 8 Pro se montre en rendu

Google a annoncé la date de sa conférence annuelle pour les développeurs, I/O 2023, qui devrait avoir lieu le 10 mai. Lors de cet événement, il est prévu que Google dévoile un aperçu de sa dernière gamme de Pixel, à savoir les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. À l'instar de l'événement de l'année dernière, où la série Pixel 7 avait été teasée, Google est susceptible de couper l'herbe sous le pied des rumeurs en donnant quelques détails, avant une présentation complète à la rentrée.

Le concurrent de l'iPhone 15

Si les changements au niveau matériel sont encore flous, @onleaks et SmartPrix ont créé des rendus des prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro, basés sur des fichiers CAO récupérés auprès de sources "fiables".

Les images montrent un téléphone redessiné avec des coins arrondis, s'éloignant de la forme carrée de son prédécesseur. En outre, une modification significative peut être observée dans le module de la caméra, où les trois lentilles sont maintenant intégrées dans une seule zone ovale. Un nouveau capteur est situé sous le flash, mais sa fonction reste inconnue. Il pourrait s'agir d'un capteur macro ou de profondeur, d'un LiDAR ou d'une technologie de capteur entièrement nouvelle.



Le smartphone Pixel 8 Pro aura un écran OLED de 6,7 pouces avec une caméra selfie à perforation centrée et verre plat. L'appareil mesure 162,6×76,5×8,7 mm, avec une épaisseur d'environ 12 mm en incluant la bosse de l'appareil photo. L'écran a été redimensionné pour créer des coins plus arrondis, ce qui se traduit par une taille globale légèrement plus petite.



Le port USB Type-C et les haut-parleurs sont situés sur le bord inférieur, tandis que le bord supérieur reste inoccupé. Le bouton d'alimentation et du volume sont situés sur le bord droit, et le logo Google se trouve à l'arrière. Enfin, le plateau SIM se trouve sur la tranche gauche. Pas d'eSIM total donc.

Côté technique, les analystes penchent pour une puce Google Tensor G3 qui serait basé sur le processeur Samsung Exynos 2300 à venir et qui utilise la technologie de gravure en 3nm. Le chipset Google Tensor G2 actuel étant construit sur la technologie 5nm, l'implémentation du chipset Tensor G3 pourrait potentiellement améliorer à la fois les performances et l'efficacité, comme la puce A17 attendue sur l'iPhone 15 Pro.



Google devrait également améliorer son jeu d'appareil photo avec un nouveau matériel de prise de vue. Les smartphones Pixel 2023 de Google devraient intégrer la prise en charge de la technologie HDR décalée. Cette fonctionnalité innovante permet de capturer plusieurs expositions simultanément, en utilisant les mêmes pixels. Ainsi, il est possible d'obtenir le même effet visuel que le HDR traditionnel sans augmenter le temps de capture ou le risque de flou.