La puce A17 de l'iPhone 15 Pro misera sur l'économie d'énergie

La puce A17 qui remplacera l'actuel processeur A16 des iPhone 14 Pro devrait être utilisée dans l'iPhone 15 Pro attendu pour septembre 2023. Alors que chaque année Apple augmente la puissance tout en préservant la consommation, la prochaine puce maison se concentrerait davantage sur l'amélioration de l'autonomie de la batterie que sur la puissance de traitement. Les informations proviennent directement de TSMC, le fondeur exclusif des processeurs Apple.

TSMC toujours à la pointe

TSMC, le partenaire d'Apple depuis plus de dix ans désormais, a une longueur (voire deux) sur la concurrence, Intel y compris. L'entreprise taïwanaise est seule à utiliser des procédés de gravure en 4 nm à date, et l'année prochaine elle inaugurera le nouveau processus 3 nm, qui profitera aux iPhone 15 et MacBook Pro 2023 avec puce M2 Pro / Max.



Le passage au 3 nm est une étape importante, bien plus que le changement opéré entre la puce A15 et A16. Bien qu'Apple désigne la puce A16 qui équipe l'iPhone 14 Pro comme une puce gravée en 4 nm, TSMC décrit le processus N4 utilisé comme une version améliorée de 5 nm - et passera donc directement de 5 nm à 3 nm.



La diminution de la finesse de gravure permet de comprimer davantage de puissance dans une puce de même taille. Cela profite aux performances et à la consommation d'énergie.

La production TSMC 3nm est prête pour la puce A17

À neuf mois de la sortie de l'iPhone 15, les usines TSMC de Taïwan seront prêtes à produire en masse les puces en 3 nm. La société l'a fait savoir il y a quelques jours, permettant de comprendre, in fine, que cela profitera aux prochains produits d'Apple. Ce nouveau procédé devrait faire ses débuts sur les Mac équipés d'une nouvelle puce M2 Pro, avant le processeur A17 de l'iPhone 15 Pro.

Justement, d'après Bloomberg qui rapporte les propos tenus par le président de la société, Mark Liu,, voici à quoi nous pouvons nous attendre en termes de gain :

TSMC a déclaré que ses processus 3nm offrent de meilleures performances que ses puces 5nm, tout en nécessitant environ 35 % d'énergie en moins.

Un chiffre impressionnant qui montre l'intérêt de passer au 3 nm. On imagine qu'Apple en profitera pour réaliser un gros coup de communication autour de l'autonomie de ses prochains iPhone, chose qu'elle a déjà faite à plusieurs reprises ces derniers temps. Reste à savoir si Apple sera enclin à ne pas faire augmenter la puissance de calcul, car l'entreprise pourrait très bien décidé d'accroître la densité de transistors tout en conservant la même taille de puce.



Une chose est sûre, 99% des clients d'Apple n'exploitent pas à fond les capacités de leur iPhone, alors à quoi bon aller toujours plus loin quand le dernier iPhone ne tient toujours pas deux jours sans recharge...