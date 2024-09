La mise à jour macOS 15.1 améliore l’accès au mode économie d’énergie

Globalement, les MacBook Air et MacBook Pro ont une bonne autonomie, mais suivant les tâches que l’on fait sur son Mac, il arrive parfois que l’autonomie fond comme neige au soleil. Si vous êtes loin d’une prise électrique ou d’une batterie externe, la solution pourrait être le mode économie d’énergie. Dans la dernière bêta de macOS 15.1, Apple a ajouté un accès plus rapide au mode économie d’énergie.

Objectif : faire durer plus longtemps votre MacBook

Le mode économie d’énergie qui est devenu un incontournable sur nos appareils mobiles tels que l’iPhone et l’iPad, fait désormais partie intégrante de l’écosystème Mac. En effet, cette fonctionnalité, introduite il y a plus d’un an avec macOS Monterey, permet aux utilisateurs de Mac de mieux gérer l’autonomie de leur Mac en suspendant certaines fonctionnalités énergivores et en réduisant la luminosité. Réclamée de longue date par les possesseurs de Mac, son arrivée a répondu à un réel besoin, sur la prochaine version de macOS Sequoia.



Jusqu’à présent, le mode économie d’énergie était accessible exclusivement via les réglages de macOS, ce qui demandait quelques manipulations pour l’activer. Cependant, avec la dernière mise à jour macOS 15.1 (actuellement en phase bêta) Apple simplifie grandement cette activation. Désormais, il est possible d’accéder à cette fonctionnalité directement depuis l’icône batterie située dans la barre de menus en haut de l’écran, ce qui rend son usage bien plus intuitif et rapide.

Capture d’écran by 9to5mac

Une fois activé, le mode économie d’énergie optimise la durée de vie de la batterie en appliquant une série de restrictions. Par exemple, la luminosité de l’écran est automatiquement réduite de 50% et les écrans équipés de la technologie ProMotion voient leur taux de rafraîchissement diminuer de 120 Hz à 60 Hz. Au-delà de ces deux mesures, les applications fonctionnant en arrière-plan sont suspendues et les performances globales du Mac sont ajustées pour minimiser l’épuisement de la batterie.



Avec macOS 15.1, Apple poursuit donc son effort pour offrir une meilleure gestion de l’énergie sur ses MacBook, tout en simplifiant l’expérience utilisateur. Cette amélioration devrait satisfaire ceux qui cherchent à prolonger l’autonomie de leur Mac sans avoir à passer par plusieurs changements de réglages consécutifs.



