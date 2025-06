Les nouveautés qu'on attend le plus sur macOS 26

La WWDC 2025 approche à grands pas et avec elle, la présentation de macOS 26 "Tahoe" le 9 juin prochain. Cette nouvelle version marque un tournant majeur pour Apple, qui abandonne sa numérotation traditionnelle pour adopter un système basé sur l'année, à l'image de l'industrie automobile. Mais au-delà de cette nouveauté cosmétique, quelles sont les fonctionnalités qu'on attend le plus de cette refonte annoncée comme la plus importante depuis Big Sur ?

Une interface unifiée inspirée de visionOS

La grande nouveauté de macOS 26 "Tahoe" réside dans sa refonte visuelle complète, la première depuis macOS Big Sur en 2020. Apple souhaite créer une harmonie graphique entre tous ses systèmes d'exploitation, en s'inspirant directement de visionOS, l'interface de l'Apple Vision Pro.

Cette transformation, baptisée en interne "Solarium", met l'accent sur la transparence et la fluidité. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des fenêtres aux bords arrondis, des effets de flou et de transparence accentués, ainsi que des animations plus fluides. Le choix du nom "Tahoe", en référence au célèbre lac californien connu pour ses reflets cristallins, symbolise parfaitement cette nouvelle direction graphique.

Le vice-président marketing d'Apple, Greg Joswiak, a d'ailleurs récemment teasé cette évolution avec le slogan "Sleek Peek" sur les réseaux sociaux, confirmant indirectement les rumeurs sur cette interface "flottante" et transparente.

Le retour des fonctionnalités européennes

L'une des attentes les plus fortes concerne enfin l'arrivée en Europe de fonctionnalités jusqu'ici bloquées par les réglementations du Digital Markets Act. iPhone Mirroring, cette capacité à afficher et contrôler son iPhone directement depuis le Mac, n'était pas disponible dans l'Union européenne au lancement de macOS Sequoia.

Apple avait justifié cette restriction par les "incertitudes réglementaires" liées au DMA, privant 27 pays européens de cette innovation majeure. Avec macOS 26, la firme de Cupertino pourrait enfin proposer une version adaptée aux exigences européennes, permettant aux utilisateurs français de profiter pleinement de cette intégration cross-platform.

Installation native des applications iOS

L'une des possibilités les plus excitantes concerne l'installation simplifiée d'applications iOS sur Mac. Actuellement, il est techniquement possible d'installer des apps comme Instagram, TikTok ou Netflix sur les Mac Apple Silicon via des outils comme PlayCover, mais cela nécessite des manipulations complexes avec des fichiers IPA et la désactivation de certaines protections système.

Apple pourrait enfin proposer une solution native et officielle, intégrée directement au Mac App Store. Cette évolution s'inscrit dans la logique d'unification de l'écosystème : avec des puces Apple Silicon communes entre iPhone, iPad et Mac, la barrière technique s'amenuise considérablement. Une telle intégration permettrait aux utilisateurs d'accéder facilement à leurs applications mobiles favorites sans bidouillage technique. Ce serait un beau pied de nez à Microsoft qui a essayé d'introduire une fonction similaire sur Windows 11 en partenariat avec l'Amazon Fire Store, avant de l'abandonner quelques mois plus tard.

Dynamic Island enfin sur Mac

L'une des attentes les plus fortes concerne l'arrivée de Dynamic Island sur macOS. Cette interface adaptative, introduite avec l'iPhone 14 Pro, transforme l'encoche en élément interactif particulièrement réussi. Puisque tous les MacBook récents disposent d'une encoche, il serait logique qu'Apple l'exploite enfin intelligemment.

Dynamic Island pourrait révolutionner la barre de menus du Mac en affichant dynamiquement les informations contextuelles : contrôles de lecture musicale, notifications en temps réel, ou même un sélecteur d'applications. Pour les Mac sans encoche, Apple pourrait proposer une version flottante, à l'image des utilitaires tiers comme DynamicLake ou NotchNook qui existent déjà.

Cette intégration s'inscrirait parfaitement dans la stratégie d'unification visuelle qu'Apple semble vouloir déployer avec macOS 26 "Tahoe". L'idée d'une interface cohérente entre iPhone, iPad et Mac prend tout son sens avec ce type d'élément partagé.

Une sauvegarde iCloud native enfin disponible

Voilà des années que les utilisateurs Mac réclament un système de sauvegarde iCloud intégré, similaire à celui de l'iPhone. Actuellement, Time Machine reste la solution de référence, mais elle nécessite un disque externe et ne suit pas l'utilisateur d'un Mac à l'autre.

Apple propose déjà la synchronisation des dossiers Bureau et Documents via iCloud, mais cela ne constitue pas une vraie sauvegarde. Quand un fichier est supprimé et la corbeille vidée, il disparaît définitivement. Un système de sauvegarde iCloud permettrait de récupérer des fichiers supprimés accidentellement, tout en suivant l'utilisateur sur tous ses appareils.

Cette fonctionnalité nécessiterait probablement un abonnement iCloud+ avec plus d'espace de stockage, mais beaucoup d'utilisateurs sont déjà abonnés à Apple One. Intégrer cette sauvegarde dans l'écosystème existant éviterait de multiplier les services tiers tout en restant de l'univers sécurisé d'Apple.

Personnalisation des icônes à la sauce iOS 18

La personnalisation des icônes sur iOS 18

iOS 18 a introduit la possibilité de modifier les couleurs des icônes sur l'écran d'accueil, apportant une touche de personnalisation bienvenue. Cette fonctionnalité mériterait d'arriver sur Mac, où la personnalisation a toujours été plus poussée. Apple pourrait proposer une interface similaire à celle d'iOS 18, permettant d'appliquer des teintes colorées aux icônes du Dock et du Launchpad. Les icônes sombres pourraient aussi arriver sur Mac.

Un gestionnaire de presse-papiers intégré

Le copier-coller reste un pilier de l'informatique, mais Apple n'a jamais proposé d'outil avancé pour le gérer. Un gestionnaire de presse-papiers intégré permettrait de conserver un historique des éléments copiés et d'effacer automatiquement le contenu après collage pour des raisons de sécurité.

Plusieurs développeurs tiers proposent d'excellentes solutions comme Copy 'Em, Paste ou Pastebot, mais une intégration native éviterait d'installer des logiciels supplémentaires. Apple n'a jamais hésité à intégrer des fonctionnalités tierces populaires, et celle-ci semble mûre pour une adoption officielle, occasionnant une disparition des apps ci-avant.

Des widgets Desktop enfin repensés

macOS Sonoma a introduit les widgets sur le Bureau, mais leur implémentation reste perfectible. Ces widgets reprennent exactement les tailles fixes d'iOS, sans adaptation aux spécificités du Mac. Il est temps qu'Apple repense cette approche pour macOS 26.

Les widgets Mac devraient pouvoir être redimensionnés librement, avec des composants qui s'adaptent dynamiquement à la taille choisie. Une fonction de masquage temporaire serait également bienvenue pour les captures d'écran, avec une réapparition automatique après quelques secondes ou via un raccourci clavier.

Une montée en puissance du gaming

Le mode Jeu introduit avec macOS Sonoma a déjà montré qu'Apple prend le gaming au sérieux sur Mac. Cette fonctionnalité, exclusive aux Mac Apple Silicon, optimise automatiquement les performances en donnant la priorité au CPU et GPU pour les jeux, tout en réduisant la latence Bluetooth pour les accessoires sans fil.

macOS 26 pourrait pousser cette approche encore plus loin avec de nouveaux outils dédiés aux joueurs. Les rumeurs évoquent une application dédiée aux jeux, qui centraliserait la bibliothèque ludique de l'utilisateur et proposerait des optimisations avancées. Cette montée en puissance du gaming sur Mac s'inscrit dans la stratégie d'Apple de faire de ses machines des alternatives crédibles aux PC gaming traditionnels. S'il faut passer par là pour qu'apple prenne enfin au sérieux le gamign sur Mac, c'est tant mieux.



En tout cas, on espère que la refonte de tous les OS d'Apple ne sera pas que cosmétique et que les développeurs en profiteront pour faire le plein de nouvelles fonctionnalités. Et vous qu'est-ce que vous attendez le plus de macOS 26 ?