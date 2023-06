Les widgets deviennent enfin interactifs avec iOS 17, iPadOS et macOS Sonoma

À partir d'iOS 17, comme annoncé par les rumeurs, les utilisateurs d'iPhone peuvent profiter de la présence de widgets interactifs non seulement sur l'écran d'accueil, mais également sur l'écran de verrouillage et le nouveau mode Veille (StandBy). Apple a donné quelques exemples d'utilisation de ces widgets interactifs, tels que la possibilité de marquer un rappel comme terminé, de contrôler la lecture ou la pause d'une chanson, ainsi que de gérer des accessoires HomeKit via l'application Maison. De plus, de nombreuses autres possibilités seront disponibles à mesure que les applications tierces seront mises à jour pour supporter cette fonctionnalité.

Une évolution attendue

Auparavant, avec l'introduction des widgets sur l'écran d'accueil dans iOS 14, puis avec les widgets de l'écran verrouillé dans iOS 16, les fonctionnalités étaient limitées, car Apple n'autorisait pas les développeurs à inclure des éléments interactifs tels que le défilement, les boutons ou les transitions animées. Les widgets de l'écran d'accueil ne permettaient que d'afficher des informations en lecture seule, et en appuyant sur un widget, l'application correspondante s'ouvrait simplement. Désormais, les utilisateurs peuvent interagir directement avec les widgets pour effectuer certaines actions. Pour le moment, c'est bien entendu réservé aux développeurs, via la bêta 1 diffusée hier soir.

Les widgets interactifs partout

Les widgets interactifs sont également disponibles sur l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage de l'iPad avec iPadOS 17, ainsi que sur le bureau du Mac avec macOS Sonoma. Toutes ces mises à jour logicielles sont actuellement en version bêta et seront rendues publiques plus tard dans l'année.



Voici enfin un exemple en vidéo :