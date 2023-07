La bêta publique est disponible pour iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 et macOS Sonoma

Après les développeurs, c'est au tour des testeurs publics de pouvoir profiter des nouvelles mises à jour qui seront disponibles à la rentrée. Apple vient d'ouvrir la bêta publique aux testeurs publics, cela signifie qu'il n'y a plus besoin d'être développeur pour mettre à jour son appareil Apple éligible à la nouvelle mise à jour.

Les testeurs publics ont le feu vert

Apple vient d'ouvrir les bêtas d'iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 et macOS Sonoma aux testeurs publics, c'est l'occasion de profiter de toutes les nouveautés des mises à jour sans devoir attendre la rentrée pour les télécharger !

Pour télécharger la bêta publique d'iOS 17 et d’iPadOS 17, le principe est simple :

Ouvrez l'application Réglages Allez dans Général Mise à jour logicielle Mise à jour bêta Choisissez "iOS 17 Public Beta" La bêta apparaît à l'écran juste avant, il vous suffira d'accepter des conditions générales puis de lancer le téléchargement

Attention, avant d'installer l'une des bêtas citées ci-dessus, il est important de comprendre les risques qu'elles comportent. L'un des dangers majeurs de l'utilisation d'une version bêta est l'instabilité du système. Étant donné qu'il s'agit d'une version en développement, des bogues et des problèmes de performance peuvent survenir, ce qui peut entraîner des plantages fréquents des applications, des problèmes de connectivité, ou même un dysfonctionnement complet de l'appareil.



Ces problèmes peuvent affecter négativement l'expérience utilisateur et entraîner une perte de données. De plus, les applications tierces peuvent ne pas être entièrement compatibles avec la version bêta, ce qui peut entraîner des incompatibilités et des dysfonctionnements supplémentaires. Les versions bêta peuvent également présenter des vulnérabilités de sécurité, car toutes les failles potentielles n'ont pas encore été identifiées ni corrigées. Il est essentiel d'être conscient de ces risques avant de décider d'utiliser une version bêta d'iOS et de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout problème majeur.



Retrouvez les nouveautés iOS 17, WatchOS 10 et MacOS 14.