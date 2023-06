Comment repasser à iOS 16 après avoir installé iOS 17

Tutoriels et Astuces

Une fois votre appareil restauré, il sera comme neuf, avec la version standard d'iOS 16.X. Pour récupérer vos données, vous devrez les restaurer à partir d'une sauvegarde antérieure. Attention toutefois, car la sauvegarde iCloud ne sera pas forcément compatible. En effet, si votre iPhone a été sauvegardé automatiquement sous iOS 17, alors vous ne pourrez pas récupérer toutes vos données. Il faudra repartir d'une éventuelle sauvegarde depuis un Mac ou PC, en reprenant les étapes ci-dessus, mais en choisissant "Restaurer à partir de cette sauvegarde". Si vous n'avez pas fait de sauvegarde sur un ordinateur avant de passer à iOS 17 , alors il vaut mieux rester sur cette version et attendre les prochaines bêtas. La bêta 2 est censée arriver aux alentours du 19 juin, avec probablement un tas de correctifs.

La première étape du dowgrade (ou rétrogradation en français) d'iOS 17 vers iOS 16 consiste à placer votre appareil en mode de récupération puis brancher l'appareil à votre ordinateur. Ensuite, le Finder sur votre Mac ou iTunes sur votre PC Windows devrait se lancer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, lancez le logiciel manuellement. Le Mac ou le PC verra alors votre iPhone en mode de récupération et vous demandera ce que vous voulez faire.

Vous n'avez pas réfléchi et vous vous êtes jeté sur iOS 17 à sa sortie lundi 5 juin ? Si la première bêta est dans l'ensemble très stable, certaines personnes ont vu leur batterie fondre ou, pire, leurs applications cesser de fonctionner. Si vous dans l'un de ces cas, vous voulez probablement revenir sur iOS 16. Pas d'inquiétude, il est facile de rétrograder d'iOS 17 à iOS 16, surtout si vous aviez effectué une sauvegarde avant la mise à jour. Un nouvel épisode de nos tutos "iPhone Facile".

