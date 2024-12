Comment Apple conçoit les capacités audio et vidéo de l'iPhone 16 Pro

En ce 31 décembre, voici l'occasion de pénétrer dans le monde silencieux et tapissé de mousse des laboratoires secrets d'Apple, où l'avenir de la photographie et de la vidéographie sur smartphone est méticuleusement conçu. Lors d'une visite exclusive, Patrick Holland de CNET a plongé au cœur du campus d'Apple à Cupertino, où naissent les technologies audio et vidéo de l'iPhone.



Du silence inquiétant de la chambre anéchoïque aux installations d'étalonnage vidéo de pointe, découvrons comment Apple a repoussé les limites sur ses derniers modèles.

Les laboratoires secrets

Les laboratoires d'Apple se composent de :

Chambre anéchoïque : cette pièce, doublée de cales en mousse, élimine les échos pour tester les quatre microphones de l'iPhone. Ruchir Dave, directeur acoustique senior d'Apple, a expliqué que l'objectif est de capturer un son réaliste. Ils ont développé un nouveau composant de microphone et des fonctionnalités telles que Audio Mix pour un contrôle audio créatif.

Tests audio : ils utilisent des haut-parleurs pour diffuser des sons autour d'un iPhone en rotation afin de cartographier le son en 3D, facilitant des fonctionnalités telles que l'audio spatial.

Studios insonorisés : ici, ils comparent la lecture audio pour garantir la cohérence.

Laboratoire d'étalonnage vidéo : un grand écran imite diverses conditions d'éclairage pour vérifier l'apparence des vidéos sur les écrans d'iPhone.

Photo de l'iPhone 16 Pro en chambre anéchoïque. © CNET

L'audio

Au siège de la société à Cupertino, une chambre anéchoïque à ondes longues unique, recouverte de mousse pour éliminer les échos, a été présentée. Ici, les quatre microphones de l'iPhone sont testés pour garantir qu'ils capturent un son de qualité professionnelle malgré leur taille compacte. Cette chambre permet de créer un profil sonore qui prend en charge des fonctionnalités telles que l'audio spatial et le mixage audio, permettant aux utilisateurs de modifier l'audio après l'enregistrement pour imiter différentes configurations de microphone.



Les tests ne s'arrêtent pas aux microphones ; Apple utilise une configuration sophistiquée où les haut-parleurs émettent des carillons autour d'un iPhone en rotation pour cartographier le son en trois dimensions, ce qui est crucial pour les fonctions d'audio spatial et de réduction du bruit. Dans une autre partie du laboratoire, des studios insonorisés sont utilisés pour des tests de lecture audio comparatifs, où divers testeurs aident à calibrer la sortie audio de l'iPhone pour garantir qu'elle est cohérente et de haute qualité dans différents environnements.

La vidéo

Le laboratoire de vérification vidéo est tout aussi impressionnant d'après notre confrère de CNET, ressemblant à un petit théâtre où les ingénieurs ajustent l'apparence des vidéos dans des conditions d'éclairage variées, de la lumière du soleil aux pièces sombres. Ce laboratoire garantit que la lecture vidéo sur l'iPhone, y compris la nouvelle fonction de ralenti 4K à 120 images par seconde, est spectaculaire où que vous soyez. Le travail effectué par les équipes de la Pomme est essentiel pour maintenir l'avantage de l'iPhone en matière de qualité vidéo face à des concurrents comme Samsung et Google, qui ont également progressé dans ce domaine. Google a d'ailleurs souvent été devant Apple en matière de photographie ces dernières années, avant que cette dernière ne reprenne la main depuis l'iPhone 15 Pro.

Complexe sous le capot, pas en surface

Derrière ces fonctionnalités se cache un travail d'ingénierie approfondi visant à simplifier la technologie complexe pour les utilisateurs. La fonction Audio Mix, par exemple, permet aux utilisateurs de modifier l'audio comme s'ils utilisaient un équipement professionnel, tandis que la fonction de ralenti 4K traite près d'un milliard de pixels par seconde, mettant en valeur les prouesses de l'iPhone en matière d'enregistrement vidéo.



Ce passage en coulisses de Patrick Holland est finalement une très belle publicité pour Apple qui démontre son savoir-faire et son engagement à garantir que chaque iPhone puisse capturer et lire l'audio et la vidéo dans la plus haute qualité possible. Parfait à l'heure d'un monde truffé de YouTubers, TikTokers, Instagramers et autres podcasters...



Est-ce quelque chose qui vous fait acheter un iPhone ? Dites-nous tout dans les commentaires d'iPhoneSoft.