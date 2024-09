Comme Audio Mix, les vocaux multipistes sont réservés à l'iPhone 16 Pro

Lors du récent événement organisé par Apple, une mise à jour majeure de l'application Dictaphone a été annoncée, introduisant une fonctionnalité d'enregistrement multipiste qui semble être exclusivement disponible sur les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max. Si Audio Mix l'est, il en va de même pour les vocaux multipistes.

Dictaphone multipistes

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de superposer une piste audio sur une autre, ce qui est idéal pour les musiciens et les auteurs-compositeurs qui peuvent, par exemple, enregistrer une piste de guitare et ajouter plus tard une voix ou un autre instrument en doublage. L'application diffuse la piste initiale via les haut-parleurs de l'iPhone tout en enregistrant la nouvelle couche, et la technologie de « traitement avancé » d'Apple isole la partie superposée, en supprimant la musique de fond pour obtenir un son plus soigné sans nécessiter d'écouteurs.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'app Dictaphone permet actuellement d'enregistrer facilement des notes audio, des cours ou des moments familiaux, en transformant le téléphone en enregistreur portable. Elle offre des outils d'édition comme le raccourcissement et le remplacement d'extraits, ainsi que des fonctionnalités d'organisation avec des dossiers et des favoris. Grâce à la synchronisation iCloud, les enregistrements sont accessibles sur tous vos appareils Apple, et peuvent être modifiés ou partagés depuis l'iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch.



Avec la mise à jour à venir, l'application Dictaphone va monter d'un cran, elle qui était auparavant réputée pour sa simplicité à capturer rapidement des idées. Toutefois, l'exclusivité de cette fonctionnalité aux modèles Pro pourrait décevoir les clients qui n'ont pas l'intention ni le besoin de passer au dernier modèle.



Bien qu'Apple n'ait pas précisé les raisons techniques de cette limitation, il est probable que l'enregistrement multipiste s'appuie sur la puissance de traitement avancée de la puce A18 Pro et sur les quatre nouveaux microphones de qualité studio présents dans les modèles iPhone 16 Pro.

Audio Mix

Effectivement, l'un des arguments de vente de l'iPhone 16 Pro d'Apple pendant la conférence s'appelle Audio Mix. Il s'agit d'une fonctionnalité basée sur une intelligence et un apprentissage automatique avancés qui permet de modifier le son des vidéos de façon créative. Mix audio permet aux utilisateurs d’ajuster le son après les prises pour se concentrer sur la voix de la personne à l’écran, donner l’impression que la vidéo a été enregistrée dans un studio professionnel, ou placer les pistes vocales à l’avant et les bruits ambiants en son surround. Avec la réduction du bruit du vent, des algorithmes réduisent le bruit indésirable pour un meilleur rendu sonore final.

Acheter le nouvel iPhone

Les nouveaux iPhone 16 sont disponibles en précommandes depuis ce jour, et seront disponibles à partir du 20 septembre dans les boutiques. Attention toutefois, la fonction d'enregistrement multipiste devrait être introduite plus tard dans l'année par le biais d'une mise à jour logicielle, certainement iOS 18.1 ou iOS 18.2.

Télécharger l'app gratuite Dictaphone